إدراج صندوق «بيتكوين» كندي في «ناسداك دبي»

المصدر: دبي - عمرو عادل

أدرجت «ثري أي كيو»، أكبر شركة كندية لإدارة الأصول الرقمية، أمس، رسمياً صندوق «البيتكوين» التابع لها في بورصة ناسداك دبي. ويُعد هذا الصندوق أول صندوق «بيتكوين» رئيسي مُنظم في العالم يُدرج في أسواق رأس المال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مستفيدًا من بيئة دبي التنظيمية عالمية المستوى والداعمة لنمو أعمال واستثمارات الاقتصاد الجديد، فيما يعتبر الإدراج التاسع عشر في بورصة «ناسداك دبي» منذ بداية العام.

وتتولى «ثري أي كيو» إدارة الصندوق، الذي يُتيح الاستثمار غير المباشر في عملة «بيتكوين» من خلال تداول وحداته ضمن بيئة أسواق مالية متطورة وشفافة، مع إمكانية تحقيق مكاسب رأسمالية في المدى البعيد، الأمر الذي يوفّر للمستثمرين أداة بديلة ومُيسرة عوضاً عن الاستثمار المباشر في العملة الرقمية. واحتفالاً بالإدراج، قرع فريدريك باي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «ثري أي كيو»، جرس افتتاح التداول في بورصة ناسداك دبي بحضور حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي ونائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي بالإضافة إلى عدد من المسؤولين بالشركة وشركات الاستشارات المتعاونة معها في إنجاز هذه الخطوة.

بيئة متكاملة

وقال عبد الواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي: «تعمل ناسداك دبي بدأب لقيادة جهود تطوير أسواق رأس المال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفق أفضل الممارسات العالمية وبما يواكب تطلعات مختلف المتعاملين».

وأضاف: «واثقون من أن بيئة العمل المتكاملة التي توفرها البورصة تضعها في مكانة مثالية لجذب المزيد من الإدراجات، سواء من إصدارات أسواق رأس المال التقليدية أو هياكل الاستثمارات البديلة».

وقال فريدريك باي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «ثري أي كيو»، إن إدراج صندوق البيتكوين في ناسداك دبي يُدشن لمرحلة التوسع الرسمي للشركة في المنطقة لا سيما وأن دخول هذه المنطقة كان ضمن خطط الشركة منذ إطلاق الصندوق في تورونتو العام الماضي.

وأضاف أن صندوق البيتكوين قادر على توفير قيمة هائلة للمستثمرين الإقليميين الراغبين في تنويع محافظهم الاستثمارية من خلال هذه الفئة من الأصول وضمن إدراج منظم.

وأشار فريدريك باي، إلى أن «ثري أي كيو» قامت بتعيين شركة دلما كابيتال وشركة كناكورد جنيوتي كمديرين مُشاركين للتوسع الإقليمي للصندوق (خاضع للموافقات التنظيمية)، كما عيَّنت أيضاً شركة بي اتش ام كابيتال كمزوّد سيولة للصندوق.

دعم كبير

وقال زاكاري سيفاراتي، الرئيس التنفيذي لشركة دلما كابيتال: «لطالما امتلكنا ثقة كبيرة في صندوق البيتكوين وقد لقينا دعماً كبيراً من قِبل العديد من المؤسسات البارزة في المنطقة. وفي اعتقادنا، فإن صندوق البيتكوين يقدم حلاً فعالاً للمستثمرين الإقليميين للوصول إلى هذه الفئة البديلة من الأصول عبر أداة استثمارية منظمة».

وقال ساشين مهاجان، رئيس كناكورد جنيوتي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا: «شاركت كناكورد جنيوتي في مسيرة ثري أي كيو» منذ تأسيسها في كندا وحتى الآن سواء كمدير رئيسي أو مُشارك لطروحاتها في بورصة تورونتو».

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