«مركز دبي للسلع » يستعرض فرص الأعمال مع بطل العالم في الفنون القتالية

المصدر: دبي - البيان

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، عن استضافة فرانسيس نغانو، بطل العالم للوزن الثقيل في الفنون القتالية المختلطة في منظمة يو إف سي (بطولة القتال النهائي)، بالمقر الرئيسي للمركز في برج الماس مع وفد من دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، بقيادة الرئيس التنفيذي عصام كاظم. وقام نغانو بجولة شملت زيارة لبورصة دبي للماس ومركز الكريبتو الذي افتُتح مؤخراً، ومركز القهوة التابع للمركز، إذ حرصت قيادة مركز دبي للسلع المتعددة خلال الجولة على تعريف البطل العالمي بفرص الأعمال المتنوعة التي تزخر بها دبي.

آفاق الشراكات

وخلال زيارته لمركز الكريبتو، تباحث نغانو مع أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة وأعضاء من فريق المركز حول آفاق الشراكات المُحتملة. ويتم تشغيل مركز الكريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، بالشراكة مع مختبرات كريبتو فالي لابز التابعة للحكومة السويسرية، والتي تعد موطن إيثريوم وكاردانو، وهو يُشكل حاضنة لجميع الشركات العاملة في التشفير بمختلف أنواعها وأحجامها.

وفي مركز القهوة التابع للمركز قام نغانو بتحميص خلطته الخاصة من القهوة وتذوقها وتغليفها مستفيداً من المرافق والخدمات الرائدة التي يُوفرها المركز .

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