1.7 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي - البيان

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 1.7 مليار درهم، حيث تم تسجيل 286 مبايعة بقيمة 623.91 مليون درهم، منها 20 مبايعة للأراضي بقيمة 154.05 مليون درهم و266 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 469.86 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 41 مليون درهم في منطقة السطوة تليها مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 ومبايعة بقيمة 10 ملايين في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 28 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 42 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة المركاض، ومبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة ورسان الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 69 مبايعة بقيمة 66 مليون درهم، وتلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 29 مبايعة بقيمة 24 مليون درهم والثالثة الخليج التجاري بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم.

رهونات

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.12 مليار درهم منها 19 رهن أراض بقيمة 531.89 مليون درهم، و72 رهن فلل وشقق بقيمة 585.3 مليون درهم، أهمها بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الأول بقيمة 317 مليون درهم، ورهن في منطقة الرفاعة بقيمة 254 مليون درهم. وتم تسجيل 8 هبات بقيمة 7.6 ملايين درهم، أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة مليوني درهم وأخرى في منطقة الراشدية بالقيمة نفسها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز