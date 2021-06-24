الجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار تبحث التحديات غير المسبوقة للجائحة وسبل التعافي

المصدر: دبي - البيان

عقدت لجنة القيادة التنفيذية للجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار (وايبا) اجتماعها مؤخراً على خلفية التحديات العالمية غير المسبوقة التي تواجه الاستثمار الأجنبي المباشر، والناجمة عن جائحة «كوفيد 19» وآثارها الاقتصادية.

وبقيادة فهد القرقاوي، رئيس الجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، ناقشت لجنة القيادة التنفيذية الموقف الراهن وراجعت عدداً من أنشطة الجمعية والتوقعات المستقبلية التي قدمها المدير التنفيذي للجمعية بوستيان سكالار، ونائب المدير التنفيذي إسماعيل إرشاهين، ومستشار البرامج في وايبا حسن مهلل. كما ناقشت اللجنة الخطط والاستراتيجية المستقبلية للجمعية.

وقال فهد القرقاوي: تقود هيئات ترويج الاستثمار اليوم جهود التعافي الاقتصادي لدول العالم في الوقت الذي ستلعب فيه سياسات الحكومات دوراً محورياً في النظر للاستثمار الأجنبي المباشر كأولوية وحجر أساس في جهودها لإعادة دفة الحياة لاقتصاداتها المتأثرة من تداعيات «كوفيد 19» عليها لتكون أكثر استعداداً لهدم الفجوة في فرص العمل المفقودة خلال الفترة الماضية والتركيز على القطاعات ذات الأهمية البالغة حالياً مثل الرعاية الصحية والتكنولوجيا الطبية والإنتاج الغذائي وتكنولوجيا الأغذية مروراً بالقطاع اللوجستي وسلاسل التوريد إلى الاقتصاد الرقمي والابتكار.

استعدادات

وناقشت اللجنة كذلك تطوير الوثيقة الاستراتيجية الجديدة لـ«وايبا» وحاجة الهيئات الأعضاء في مواجه التحديات العالمية الحالية، بالإضافة لاستعدادات الجمعية لمؤتمرها السنوي «كونغرس وايبا العالمي 2021» الذي سيعقد في أبوظبي في أكتوبر 2021 ضمن فعاليات مؤتمر أونكتاد العالمي للاستثمار. وأضاف القرقاوي: أثبتت لنا الأزمة الراهنة أن هيئات ترويج الاستثمار بوسعها الحفاظ على تنافسيتها في الوقت الذي تستطيع فيه أن تعمل معاً من أجل مستقبل مشترك بما يعود بالنفع على المدن والأقاليم والدول المختلفة وتجاوز مرحلة التحديات الحالية، وذلك عبر العمل على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المؤثرة في ثلاثي الاقتصاد والمجتمع والبيئة.

وبحسب المرصد العالمي للتوجهات الاستثمارية، والذي نشره في يناير 2021 مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» – أحد أعضاء اللجنة الاستشارية في وايبا، شهد الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2020 هبوطاً عالميا بلغت نسبته 42% من 1.5 تريليون دولار (5.5 تريليونات درهم) عام 2019 إلى حوالي 859 مليون دولار (3.15 تريليونات درهم). ولوحظ انخفاض حاد بكافة أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر، بما فيها صفقات الاندماج والاستحواذ والمشاريع الجديدة بالكامل وتمويل المشاريع، مما أدى لانخفاض حجم الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً دون تريليون دولار للمرة الأولى منذ 2005. ووفقاً لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن الـ«أونكتاد»، من المتوقع استمرار انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر بواقع 5% إلى 10% خلال 2021 قبل أن يبدأ التعافي الملموس في 2022.

اللجنة

تشكلت لجنة القيادة التنفيذية الحالية لدى وايبا نهاية 2019 مع تولي فهد القرقاوي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار رئاستها. ويشغل منصبي نائبي الرئيس، ديباك باجلا، المدير الإداري والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار في الهند، ومحمد عبد الوهاب، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، بينما يترأس محمد المشرخ المدير التنفيذي لـ«استثمر في الشارقة» منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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