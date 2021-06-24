مجلس جمعية المهندسين الجديد يوزع حقائبه الإدارية

المصدر: دبي- البيان

عقد مجلس إدارة جمعية المهندسين الجديد اجتماعه الأول بمقر الجمعية بدبي، برئاسة المهندس عبد الله يوسف آل علي رئيس مجلس الإدارة.

اعتمد المجلس في اجتماعه توزيع حقائبه الإدارية على أعضاء المجلس، حيث تم اختيار الدكتورة نهلة القاسمي لمنصب نائب الرئيس، والمهندس رشاد بوخش أمين السر العام، والمهندس عبد الله الشيزاوي أمين الصندوق، وتولى المهندس عاصم القاسم رئاسة المركز الإعلامي، كما تم تكليف الدكتور غانم كشواني بحقيبة مركز البحوث والتطوير، وتم تكليف المهندس محمد آل علي برئاسة مركز المؤتمرات والفعاليات، كما تم استحداث حقيبة مركز الشباب والمجتمع، وأسندت رئاستها للمهندسة الشابة مروة التفاق، واختيرت المهندسة مريم الفلاسي رئيساً لمركز التحكيم وتأهيل الخبراء.

وناقش الاجتماع خطة العمل في المرحلة المقبلة والمقترحات الهادفة لتطوير وجودة الأداء، وقال المهندس عبد الله آل علي: نسعى خلال هذا العام لأن تكون المبادرات والمشاريع خلاقة متوافقة مع عام الخمسين للإمارات، وسيتم وضع مؤشرات الأداء الذكية، التي تسهم في تحقيق المستهدفات بشكل يعكس قدرة الجمعية على تحقيق الأفضل للقطاع الهندسي.

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