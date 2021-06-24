«الإمارات للألمنيوم» نحو إعادة تمويل قرض بـ 6 مليارات دولار

المصدر: دبي – رويترز

قال مصدران مطلعان أمس إن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تجري محادثات مع بنوك لإعادة تمويل وتعديل شروط قرض بنحو 6 مليارات دولار حصلت عليه عام 2019.

وتسعى الشركة لتمديد أجل وخفض تسعير القرض ومدته 7 سنوات من خلال تسهيلات إعادة تمويل مستغلة أسعاراً الفائدة المنخفضة. وقالت الشركة رداً على طلب تعقيب من رويترز «الإمارات العالمية للألمنيوم حالفها الحظ بمجموعة علاقات مصرفية كبيرة تدعم أنشطتها. نبحث دائماً عن سبل لتحقيق أقصى استفادة من ترتيبات التمويل لدينا».

وحصلت الإمارات العالمية للألمنيوم، على قرض تزيد قيمته على 6 مليارات دولار في أوائل 2019 لإعادة تمويل قرض بقيمة 4.9 مليارات دولار حصلت عليه في ديسمبر 2015 فضلاً عن سداد كامل لقرض بقيمة 1.8 مليار دولار جمعته وحدتها دبي للألمنيوم. والقرض المجمع الذي تسعى الشركة لإعادة هيكلته حصلت عليه في 28 يناير 2019 بقيمة 6.545 مليارات دولار وفقاً لبيانات رفينيتيف. وشاركت مجموعة من نحو 25 بنكاً دولياً وإقليمياً في القرض في مقدمتهم بي.إن.بي باريبا وسيتي والإمارات دبي الوطني وآي.ان.جي وناتيكسيس.

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