«مبادلة» تستحوذ على 2.6 % في «إي.إن+»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار، الاستحواذ على حصة 2.6% في شركة EN+ «إي.إن+» الرائدة عالمياً في قطاعي الألمنيوم منخفض الكربون والطاقة المتجددة، ليصل إجمالي حصتها 2.86% على أساس مخفف بالكامل.

وتعادل الحصة الجديدة 16.641.700 سهم من إجمالي الأسهم العادية للشركة المدرجة في سوق موسكو للأوراق المالية، ويتم تداول شهادات الإيداع العالمية لأسهمها في سوق لندن للأوراق المالية. وقال فارس سهيل المزروعي، رئيس برنامج شركة «مبادلة» للاستثمار في روسيا ورابطة الدول المستقلة: «حققت «EN+» تقدماً كبيراً في السنوات الأخيرة، وهي مؤهلة لتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين».

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