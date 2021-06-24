«ماجد الفطيم» تتوقع قفزة بإيرادات التجزئة

المصدر: دبي - رويترز

قالت شركة ماجد الفطيم لإدارة مراكز التسوق في الشرق الأوسط أمس إن إيرادات التجزئة في الإمارات في الربع الأخير من العام الجاري ستتجاوز على الأرجح تلك المسجلة قبل الجائحة مع تطعيم المزيد من الناس وانطلاق معرض إكسبو دبي.

وأضاف أن حجم الإنفاق ينمو بوتيرة أكبر من الزيادة في عدد المتسوقين، فالحقيقة هي أن الناس لديهم دافع أكبر للخروج إلى مراكز التسوق وينفقون أكثر عندما يخرجون موضحاً أن إيرادات الربع الرابع ستتجاوز مثيلتها في الفترة نفسها عام 2019 أي قبل بدء الجائحة. وقال بجاني، الذي لم يكشف عن أرقام، إن إيرادات التجزئة التي تحققت في الإمارات تقترب الآن من مستويات 2019.

وتشمل مراكز التسوق التي تملكها شركة ماجد الفطيم في الإمارات مول الإمارات في دبي الذي يضم منحدراً مغطى للتزلج، كما تملك الشركة فنادق وأصولاً من بينها عقارات سكنية.

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