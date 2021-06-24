66 مليون عملية دفع بـ 108 مليارات درهم عبر الصرافات الآلية

المصدر: أبوظبي- وام

بلغ عدد عمليات الدفع عبر أجهزة الصراف الآلي في الدولة 66 مليون عملية، بقيمة 108 مليارات درهم خلال 2020، وفقاً لإحصاءات مصرف الإمارات المركزي.

ويعد نظام الدفع من خلال مقسم الإمارات الإلكتروني- الذي تم تشغيله عام 1996- بمثابة الشبكة الخاصة لربط أجهزة الصراف الآلي في الدولة، ومع بقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن طريق الشبكة الخليجية GCCNET.

ويبلغ عدد البنوك المشتركة في النظام 43 بنكاً، أما عدد أجهزة الصرف الآلي فهو نحو 4500 جهاز بحسب إحصاءات المصرف. ويصل عدد عمليات الدفع الشهرية من خلال أجهزة الصراف الآلي 5.2 ملايين عملية بقيمة 7.9 مليارات درهم، بالإضافة إلى 1.3 مليون عملية استفسار عن رصيد.

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