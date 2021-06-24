«الإمارات الإسلامي» يدعم الشركات الصغيرة

المصدر: دبي- البيان

أطلق «الإمارات الإسلامي» حملة ترويجية، توفر أسعاراً تفضيلية على الضمانات التجارية لمتعامليه الحاليين من الشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبين بتقديم المناقصات أو العاملين على مشاريع تابعة للمؤسسات والهيئات الحكومية في الإمارات.

ويسهم تخفيض أسعار الضمان التجاري في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر تقليص تكاليفها التشغيلية ويمكن لمتعاملي الخدمات المصرفية للأعمال التجارية الاستفادة من الأسعار الجديدة للضمانات ذات المدة الثابتة أو المفتوحة أو الضمانات القابلة للتجديد التلقائي والتي تُمنح عادة للمتعاملين الذين يحتفظون بهامش نقدي كافٍ لإصدار الضمان.

وقال وسيم سيفي، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة على رأس قائمة أولويات «الإمارات الإسلامي» ، يسعدنا إطلاق الحملة ، التي توفر أسعاراً تفضيلية لمتعاملي الخدمات المصرفية للأعمال الراغبين بتقديم المناقصات أو الذين يعملون على مشاريع حكومية، لمساعدتهم على تقليص التكاليف المتعلقة بإصدار الضمانات التجارية.

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