«ناسداك دبي»: 19 إدراجاً جديداً في النصف الأول 2021

المصدر: دبي - البيان

قال حامد علي الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي، نائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي، إن البورصة حققت أداء غير مسبوق خلال النصف الأول من العام الحالي، مع جذب 19 إدراجاً جديداً من داخل وخارج دولة الإمارات.

وأضاف في تصريحات على هامش فعالية إدراج صندوق «بيتكوين» أمس، أن هذا الأداء الجيد، يأتي بعد أن شهدت البورصة أحد أنشط السنوات خلال العام الماضي، مع 26 إدراجاً، ما يعطي مؤشراً واضحاً على حجم الإنجازات المحققة في البورصة.

وتوقع أن تشهد البورصة أداءً قوياً خلال النصف الثاني من العام الحالي، بدعم من حالة التفاؤل الكبيرة في دولة الإمارات، كونها إحدى الدول الأسرع عالمياً في التعافي من الجائحة وتبعاتها، مضيفاً أنه مع بدء العد التنازلي لانطلاق معرض «إكسبو 2020 دبي»، وتحديداً بعد نحو 100 من الآن، تتزايد مستويات التفاؤل بشأن الاقتصاد المحلي، بفضل الرواج الذي سيحدثه الحدث الدولي بين القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وقال حامد علي، إن اختيار «ثري أي كيو» الكندية لإدراج صندوق البيتكوين التابع لها في ناسداك دبي، يمثل دلالة قوية على ما تتيحه دبي من أُطر عمل وبيئة استثمارية وقواعد تنظيمية وبنية أساسية متطورة ومحفزة وجاذبة، إلى جانب الاندماج السلس والفعال من حيث التكلفة في البورصة الدولية في المنطقة.

وأضاف الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي، أن هذه الخطوة تعد دفعة مهمة لجهود دبي المتواصلة، من أجل تلبية وتجاوز متطلبات المستثمرين الساعين إلى الاستثمار بسلاسة ضمن هذه الفئة الجديدة من الأصول، وتنويع الفرص الاستثمارية المتاحة أمامهم في الإمارات وخارجها موضحاً أنه بعد الإدراج والتداول على وحدات الصندوق التي تم نقلها من بورصة تورونتو إلى «ناسداك دبي»، ستقوم الشركة بإصدار وحدات جديدة أيضاً، بعد الأسبوعين المقبلين، من خلال زيادة رأسمال الصندوق.

وأشار، إلى أن إدراج الصندوق، سيشجع الصناديق المشابهة على الإدراج في ناسداك دبي، مؤكداً على أن البورصة ستشهد إطلاق منتجات إضافية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب الأسهم والصكوك والسندات والصناديق والمشتقات والعقود الآجلة. وأضاف أن إجمالي الإدراجات في سوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي، يفوق مئتي إدراج حتى الآن، علاوة على التنوع الكبير في الأصول المدرجة وفي جنسيات المستثمرين.

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