تباين أداء الأسواق وسط حراك إيجابي على أسهم العقار

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تباينت إغلاقات أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، وسط حراك إيجابي على الأسهم القيادية بقطاع العقار، فيما ظلت السيولة عند مستوياتها بالقرب من حاجز 1.4 مليار درهم، استحوذت 4 أسهم على 75.3% منها.

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.4% إلى 2867.91 نقطة مع ارتفاع أسهم العقار والاستثمار والخدمات والنقل والسلع، فيما تراجع سوق أبوظبي 0.12% عند 6642.96 نقطة وسط هبوط شبه جماعي للمؤشرات القطاعية عدا البنوك والاستثمار والعقار.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 1.38 مليار درهم منها 1.1 مليار في أبوظبي و270.3 مليوناً في دبي. وجرى تداول 277.5 مليون سهم، موزعة بواقع 144.3 مليوناً في أبوظبي و133.2 مليوناً بدبي، عبر تنفيذ 5485 نقطة. واستحوذت أسهم «إعمار العقارية» و«العالمية القابضة» و«أبوظبي الأول» و«الدار» على نحو 75.3% أو ما يعادل 1.04 مليار درهم من السيولة الإجمالية.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 1.15% «مع ارتفاع إعمار العقارية» 1.43% و«إعمار مولز 0.96% و»الاتحاد العقارية«1.1% و»ديار«0.67% و»داماك«1.56%، فيما انخفض»إعمار للتطوير«0.25%، وصعد قطاع الاستثمار 0.45%. وزاد قطاع النقل 1.12% . وانخفض قطاع البنوك 0.15% بعد تراجع»الإمارات دبي الوطني«0.36% بينما استقر»دبي الإسلامي«.

وتصدر»إعمار العقارية«النشاط مستقطباً 126.65 مليون درهم، تلاه»دبي الإسلامي«26.7 مليون درهم، ثم»إعمار مولز«25 مليون درهم. وحقق»الإمارات للمرطبات«أكبر ارتفاع بنسبة 5.6%، فيما كان»الصناعات الوطنية«الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.92%. واتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 37.7 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وضغط على سوق أبوظبي انخفاض قطاع الاتصالات 0.54% مع هبوط سهم»اتصالات«بالنسبة نفسها، وتراجع قطاع الطاقة 0.5%. وصعد قطاع العقار 0.26%. ونما قطاع البنوك 0.06%، وارتفع قطاع الاستثمار 0.04%.

وهيمن»العالمية القابضة«على النشاط مستقطباً 381.7 مليون درهم، تلاه»أبوظبي الأول«298 مليون درهم، ثم»الدار العقارية«232.3 مليون درهم. وحقق»مخازن زي«أكبر ارتفاع بنسبة 8.42%، فيما كان»الشارقة للأسمنت" الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.87%. وعمد المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 50.4 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل.

المؤسسات

تباين أداء المؤسسات حيث اتجهت نحو الشراء بدبي بصافي استثمار 35.4 مليون درهم، ونحو التسييل بأبوظبي بصافي استثمار 9.7 ملايين درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بأبوظبي بصافي استثمار 9.7 ملايين درهم، ونحو التسييل بدبي بصافي استثمار35.4 مليوناً.

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