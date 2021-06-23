أسبوع أمن الطيران العربي بالإمارات يدعم مبادرة «عدم ترك أي بلد وراء الركب»

المصدر: دبي- البيان

نظمت الإمارات، ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، مؤخراً، أسبوع أمن الطيران المدني العربي، بمشاركة 59 مختصاً من الدول الأعضاء في المنظمة العربية للطيران المدني، بالإضافة إلى المطارات وشركات الطيران والشركاء الاستراتيجيين. ويعد الأسبوع، إحدى الركائز الداعمة لمبادرة منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) «عدم ترك أي بلد وراء الركب»، لمواجهة التحديات المشتركة، وتوجيه الجهود الرامية إلى تعزيز أمن الطيران المدني بشكل مشترك.

حرص

وأكد سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، أن الإمارات حريصة على استدامة قطاع الطيران المدني، إيماناً منا بأهميته كجزء أساسي من عمليات التنمية، واستمراراً لنهج التعاون الذي نتبعه مع جميع الدول، من خلال مشاركة خبرات الهيئة، وتقديم الدعم الفني لتطوير منظومة أمن الطيران المدني.

دور بارز

كما أكد الدور البارز الذي تلعبه الإمارات إقليمياً ودولياً في مختلف مجالات الطيران المدني، خصوصاً في مجال أمن الطيران المدني، حيث تتوفر جميع المقومات الأساسية والبنية التحتية والمتابعة الدؤوبة من قبل المسؤولين عن الطيران في الدولة، بالإضافة إلى توفر جميع المتطلبات الأمنية، وفقاً للمعايير الدولية الخاصة بمنظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو»، بما يكفل انتظام وكفاءة الرحلات الجوية، والتصدي للتهديدات التي قد يتعرض لها الطيران المدني ومرافقه.

وأعلن خلال افتتاح فعاليات الأسبوع، إطلاق مبادرة ثقافة أمن الطيران المدني، بما يتماشى مع مبادرة «إيكاو»، الخاصة بإعلان 2021 «عام ثقافة أمن الطيران المدني»، والتي تعرف بأنها مجموعة من قيم ومبادئ وأساليب يتم نشرها في المجتمع، للارتقاء بمستوى الوعي العام بأمن الطيران المدني، لكي تؤدي إلى تشكيل ثقافة عامة في أمن الطيران المدني، تكون جزءاً لا يتجزأ من ممارسات وسلوكيات هذا المجتمع. وسيتم خلال العام الجاري، تفعيل هذه المبادرة في مطارات الدولة، حيث ستقوم الهيئة بالتعريف بثقافة أمن الطيران المدني في كافة مطارات الدولة، وعقد ورش ودورات تدريبية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين. إضافة إلى العديد من الفعاليات الأخرى والمسابقات.

مواضيع

تم بحث عدد من المواضيع في مجال أمن الطيران المدني، وتجربة الدولة في هذا المجال، والابتكار في مجال أمن الطيران، وإجراءات التفتيش الأمني، والبلاغات، واستخدام التكنولوجيا والمعدات الأمنية، والتحديات التي تواجهه أمن الطيران المدني حيال جائحة كوفيد 19، إضافة إلى نشر ثقافة أمن الطيران المدني. وساهم هذا التجمع في تبادل الخبرات، وعرض أفضل الممارسات المطبقة، والاستفادة منها.

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