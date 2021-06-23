تأجيل عمومية غرفة الفجيرة إلى 4 يوليو

المصدر: الفجيرة - البيان

قرر مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، تأجيل عقد اجتماع الجمعية العمومية للغرفة للسنة الثانية المنتهية من الدورة الـ14 الحالية، إلى الأحد 4 يوليو المقبل، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني. للجمعية العمومية.

أعلن ذلك سرور الزوهري، النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، والذي أكد أهمية حضور الأعضاء المنتسبين للغرفة الاجتماع المقرر عقده، في قاعة المسرح بمبنى الغرفة، في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية تجاه جائحة كورونا.

وأوضح أن اجتماع الجمعية العمومية المقبل سيعقد بمن حضر بناءً على نص المادة (13) من القانون رقم (1) لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 2011 بشأن تنظيم غرفة تجارة وصناعة الفجيرة. وأكد الزوهري حرص مجلس الإدارة على الاستفادة من أفكار وآراء أعضاء الجمعية العمومية التي يمكن أن تسهم في الارتقاء بخدمات الغرفة تجاه مجتمع الأعمال والأسرة التجارية في إمارة الفجيرة. وأشار إلى أنه سيتم خلال الاجتماع، مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الغرفة واعتماد الميزانية السنوية وتقرير مدقق الحسابات ومناقشة أية مواضيع تتعلق بالقطاع التجاري والصناعي والمهني في الإمارة. (الفجيرة - البيان)

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