سيف الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: نهضة دبي الرقمية تجعلها المدينة الأسعد في العالم

المصدر: دبي- البيان:

أشاد سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، بقرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، القاضي بإنشاء «هيئة دبي الرقمية». وأكّد الفلاسي على أهمية هذا القرار، ودوره الكبير في المضي قدماً بالنهضة الرقمية التي تشهدها دبي، ومتابعة الخطوات الفذّة التي قطعتها الإمارة في التحوّل الذكي والرقمي، تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية، في جعل مدينة دبي المدينة الأسعد والأذكى على وجه الأرض.

وأضاف سعادته: «لقد أصبح التوجّه الرقمي، جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية النمو لكافة المؤسسات والهيئات في إمارة دبي، وذلك استجابةً لتوجيهات قيادتنا الحكيمة، ودعمهم المستمر، لتحقيق التحوّل الرقمي في الإمارة على كافة المستويات. ونحن في مجموعة إينوك، وانطلاقاً من موقعنا كشركة وطنية رائدة، أطلقنا استراتيجيةً للنمو، تركّز بشكل أساسي على تطوير أعمال المجموعة، عبر التحول الرقمي، الذي يشكل عنصراً أساسياً للارتقاء بعملياتها التشغيلية، وتعزيز التكامل والتعاون بين وحدات أعمالها، ذلك مع الاستمرار في دعم هدفها الرئيس، لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة في دبي، ودولة الإمارات العربية المتحدة».

وأكمل: «نحن اليوم، نؤكد أننا سنسخّر كافة الإمكانات لتحقيق هذه الاستراتيجية والارتقاء بها، لتكون جزءاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في جعل دبي العاصمة الرقمية الاقتصادية الأولى عالمياً».

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