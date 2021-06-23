شراكة بين «أكسيس فور أوول» و«فيميل فيوجن نتورك» لدعم رائدات الأعمال الإماراتيات

المصدر: دبي- البيان

تستفيد رائدات الأعمال في دولة الإمارات من الخبرات الفريدة والطويلة، التي تمتلكها الخبيرة المتخصصة في مجال إقامة المشروعات والحائزة العديد من الجوائز كيت هاردكاسيل إم.بي.إيي.، وذلك في ضوء الشراكة الجديدة، التي أبرمتها مع جمعية «فيميل فيوجن نتورك» أكثر تجمعات سيدات الأعمال نشاطاً ومشاركة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وستدعم كيت هاردكاسيل إم.بي.إيي. الخبيرة في تجارة التجزئة والمشروعات، وفريقها من مؤسسة «إنسايت ويز باشن» العضوات في جمعية «فيميل فيوجن نتورك»، من خلال برنامج «أكسيس فور أوول»، الذي سيمنح وقتاً مجانياً لدعم المشروعات المتناهية في الصغر والشركات الناشئة والجمعيات الخيرية والمشروعات المجتمعية، التي لولا ذلك الدعم ما كان بمقدورهن الحصول على الخبرة والتجارب، التي تقدمها مؤسسة «إنسايت ويز باشن».

وتضم جمعية «فيميل فيوجن نتورك» في عضويتها 20 ألف سيدة أعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة منهن: رائدات أعمال، وأخريات تُدرن مشروعاتهن التجارية الخاصة، وفئة أخرى من النساء اللاتي تتطلعن للبدء في مشروعات. وتقدم «فيميل فيوجن نتورك» لعضواتها الدعم والرؤية والتعليم سواء بصورة افتراضية عبر الإنترنت أو من خلال الحضور الفعلي، وذلك مقابل اشتراك العضوية في الجمعية.

قامت هاردكاسيل إم.بي.إيي.، التي تعيش في المملكة المتحدة، وتعمل في مختلف أنحاء العالم، بإرساء مؤسسة «إنسايت ويز باشن»، وهي شركة استشارية في مجال المشروعات، ساعدت في إحداث طفرة في قطاع المشروعات، من خلال جعل التركيز ينصب بصورة رئيسية على أفضليات العملاء، وتظهر هاردكاسيل بصورة منتظمة على شاشات التلفاز سواء كونها خبيرة، تعلق على ما يجري في عالم المال والأعمال أو مقدمة لبرامج في المجال نفسه. لقد تم تصميم مبادرة «أكسيس فور أوول»، لتقديم الدعم والرؤية الثاقبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بصورة مجانية.

ومن جانبها، تقول كيلي وايتهيد، الشريك المؤسس لجمعية «فيميل فيوجن نتورك»: لم تكن الفرص المتاحة أمام سيدات الأعمال في الإمارات بهذا الشكل الكبير، الذي عليه اليوم، حيث توفر الدولة بيئة مناسبة ورائعة، تساعد على إرساء وتنمية المشروعات النسائية. وعلى الرغم من ذلك، فإننا ندرك أن هناك حاجة حقيقية لمزيد من الدعم والتحفيز وطرق التسويق للسيدات من عضوات جمعيتنا، ولا سيما بعد ذلك العام الاستثنائي على الجميع، الذي أجبر العديد من أصحاب الأعمال على إعادة التمحور والتكييف مع الأوضاع للاستمرار ومواجهة العديد من التحديات غير المسبوقة، ومن ثم، يُسعدنا أن نكون قادرين على العمل مع كيت هاردكاسيل إم.بي.إيي. وفريق مبادرة «أكسيس فور أوول»، لنوفر لعضواتنا رؤية ونصائح جديدة ووسائل تحفيزية، لمساعدتهن على المُضي قدماً لتحقيق أهداف مشروعاتهن.

لقد كشفت دراسة استقصائية أجرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومؤسسة «نماء للارتقاء بالمرأة» في عام 2021 على مستوى الشركات المملوكة للنساء في الإمارات العربية المتحدة، أن 63% من المستجيبين المشاركين في تلك الدراسة قد شهدوا انخفاضاً في المبيعات بسبب جائحة «كوفيد 19» في الإمارات العربية المتحدة مع انخفاض في متوسط الإيرادات بنسبة 58%، وبهدف العمل على تقليل حدة المخاطر، قام 43.1% من تلك الشركات بالتحول إلى تقديم خدماتهم عبر الإنترنت، بينما أتاح 37.9% منهم العمل للموظفين عن بُعد.

وستعود تلك الشراكة الجديدة بالفائدة والنفع على رائدات الأعمال في الإمارات العربية المتحدة، من خلال فرص التعلُم المتخصصة في هذا القطاع، سواء بصورة افتراضية أو بالحضور الفعلي للمقر، الأمر الذي سيمنح عضوات «فيميل فيوجن نتورك» فرصة التعرف على منظور عالمي على يد مجموعة من أكثر الخبراء المتميزين في مهارات اكتساب عملاء جدد وعدم فقد العملاء القدامى، والحفاظ على المشروعات، علاوة على التعرف على ما سيبدو عليه المشهد الجديد للمستهلكين في فترة ما بعد انتهاء جائحة «كوفيد 19».

وقالت كيت هاردكاسيل إم.بي.إيي.: «توفر دولة الإمارات العربية المتحدة بيئة تقدمية متميزة للمشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر، وفي ظل وجود العديد من العلامات التجارية المستقلة وتجارة التجزئة، التي تمتلك النساء العديد منها، فقد أصبح «مفهوم التسوق ودعم المنتج المحلي» أكثر أهمية اليوم من أي وقت مضى. إن العمل برؤية عالمية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة لمساعدة رائدات الأعمال على فهم السوق والفرص المتاحة أمامهن هو حقاً أمر مثير ورائع بالنسبة لنا، وسوف يتأتى ذلك من خلال التعاون المثالي بين مبادرة «أكسيس فور أوول» وعضوات «فيميل فيوجن نتورك».

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