«عقار تشين» للتمويل الجماعي وتمثيل الأصول العقارية رقمياً تنطلق قريباً

المصدر: دبي- البيان

تنطلق قريباً، شركة عقار تشين، وهي بوابة للتمويل العقاري الجماعي، ومنصة محلية، تعمل بتقنية البلوك تشين، لتمثيل العقارات رقمياً على تيزوس بلوك تشين (Tezos Blockchain). وتعمل الشركة في الإطار التنظيمي لسلطة دبي للخدمات المالية، بمركز دبي المالي العالمي. ومن المتوقع أن يتم الإطلاق في الأول من يوليو.

وعقار تشين، هي شركة فرعية مملوكة لشركة السلسلة الذكية (Smart chain)، والتي تختص في بناء المنتجات والحلول المبتكرة باستخدام تقنيات ناشئة، مثل البلوك تشين والذكاء الاصطناعي، والبرامج المبنية على تقنيات تعلم الحاسوب الذاتي وإنترنت الأشياء. وكانت الإمارات من أوائل الدول التي وضعت الأطر التنظيمية للتمويل الجماعي، عبر سلطة دبي للخدمات المالية، وأتاحت للمستثمرين الاستثمار بشكل مباشر في مشاريع عقارية، أو شركات ومشاريع ناشئة لرواد أعمال من دون وسطاء.

ووفقاً لتقرير صادر عن شركة برايس ووترهاوس كوبرز (PWC)، يعد القطاع العقاري مسهماً رئيساً ومباشراً في اقتصاديات المنطقة، ويشكل القطاع رافعة أساسية لقطاعات مهمة أخرى، مثل البناء والتجزئة والضيافة. كما يوفر القطاع العقاري، حوالي 200000 وظيفة في دول مجلس التعاون الخليجي، وما يقارب 5 ملايين فرصة عمل في قطاع البناء.

ووفقاً لوقاص نخوة المؤسس والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة عقار تشين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة السلسلة الذكية: نحن على وشك إطلاق أحد الحلول الأكثر ابتكاراً في طريقة استثمار الأفراد في العقارات، باستخدام التمويل الجماعي، والأصول الممثلة رقمياً.

يتم بناء عقار تشين على منصة Tezos Blockchain، وهي شبكة بلوك تشين غير مركزية، مفتوحة المصدر، تتمتع بمعايير أمان عالية، ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وتعد Tezos، واحدة من أبرز منصات البلوك تشين التي تعمل بتقنية إثبات الحصة أو الملكية، ما يجعلها صديقة للبيئة من ناحية استهلاكها المنخفض للطاقة.

وأضاف: التطبيق الذي ستطلقه عقار تشين، يسمح للمطورين والوسطاء بالحصول على منصة مجانية، لإدراج وإدارة المبيعات العقارية لمستخدمي التجزئة. كما طورت عقار تشين، منصة التمويل الجماعي، التي تتيح تمثيل الأصول العقارية رقمياً بشكل تلقائي، وتجعل الملكية الجزئية لهذه العقارات أمراً ممكناً. وكانت عقار تشين، عرضت منصتها أمام مستثمرين إقليميين وعالميين، خلال مؤتمر البلوك تشين العالمي، الذي نظمته شركة أغورا مؤخراً، حيث لاقت الكثير من الاهتمام.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز