الإعداد لمعرض دائم للمنتجات المصرية في دبي

المصدر: دبي - البيان

أشاد أشرف حمدي الوزير مفوض تجاري، رئيس المكتب التجاري المصري في دبي، بالتعاون الاقتصادي بين الإمارات ومصر، معتبراً أنه أحد الأوجه المتميزة للعلاقات بين البلدين على كل المستويات.

وأوضح حمدي خلال مؤتمر صحافي أقامته مساء الإثنين بفندق فيرساتشي دبي «شركة ساس بارتنر» للإعلان عن معرض دائم للمنتجات المصرية في دبي، ودخول منتجات شركة أبو عوف المصرية للسوق الإماراتي، أن العلاقات الإماراتية المصرية متجذرة، وأن الإمارات تعتبر أهم مستثمر عربي في مصر. وقال: في المقابل لدينا عدد كبير جداً من الشركات المصرية فتحت مقار لها في دبي وبقية الإمارات، نظراً لظروف مناخ الاستثمار في الدولة، كونه جاذباً للجميع، إلى جانب أن الإمارات دولة مصنفة كأهم دولة في المنطقة وعلى مستوى آسيا والشرق الأوسط في جاذبية الاستثمار.

ولفت حمدي إلى أن قطاع الصناعات الغذائية في مصر شهد استثمارات ضخمة كبيرة خلال الفترة الأخيرة وفي ظل أزمة «كوفيد 19» التي عانى الكثير منها، خصوصاً في توريد المواد الغذائية، وذكر أنه مع غلق العديد من المصانع، فإن الشركات المصرية الكبرى لم تتوقف، وذلك بشهادة نظيرتها الإماراتية.

وتعتبر شركة أبو عوف من أقدم العلامات التجارية في مصر، إذ يتعدى عمرها أكثر من 70 عاماً.

وأوضح أشرف حمدي خلال كلمته في المؤتمر الصحافي أن فكرة إنشاء معرض دائم بالإمارات، تحديداً دبي، قديمة جديدة ومرت بالعديد من التجارب، ولكن وجود معرض للعينات، وهو التوجه الجديد، هو الأوقع والأولى بالدعم.

وتطرق المؤتمر للعلاقات القوية التي تربط مصر بالإمارات، وفرص الاستثمار وفتح أسواق داخل الدولة من خلال شراكات عدة، وذلك في حضور المستشار لطفي السيد، رئيس النادي المصري بعجمان، والمهندس أحمد أبو عجيلة، رئيس النادي المصري بدبي، وممثلي شركات أبو عوف مصر، و«سيفتي بوت الإمارات»، و«ساس بارتنر».

من جانبه قال المستشار لطفي السيد في كلمته خلال المؤتمر: نحن كأندية تمثل الجالية المصرية في الإمارات، ندعم أي عمل إماراتي مصري لأن البلدين بمثابة بلد واحد، وأوجه الشكر من تلك المنصة لقادة الإمارات، خصوصاً أننا لا نشعر بالغربة نهائياً في هذا البلد، ودائماً نقول: بلدنا وليس بلدنا الثاني؛ ونحن مع كل المستثمرين المصريين ونسعى دائماً لدعمهم وتواجدهم في الإمارات السبع.

وأكد أبو عجيلة أن تلك الاتفاقية لن تكون الأخيرة من نوعها، بل تشهد الفترة المقبلة الإعلان عن العديد من الشراكات بين الدولتين. وقال: سعداء بتواجد منتجاتنا المصرية في بلد شقيق مثل الإمارات، وهذا ليس بجديد على العلاقات المصرية الإماراتية وتبادل الاستثمارات فيما بينهما، إضافة إلى أننا ندعم بشكل كبير فكرة إنشاء معرض دائم للمنتجات المصرية بالسوق الإماراتي، وسنكون أول الداعمين له.

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