مجلس سيدات أعمال وجامعة عجمان يبحثان تعزيز التعاون المشترك

المصدر: عجمان – البيان

بحث مجلس سيدات أعمال عجمان وجامعة عجمان تعزيز التعاون المشترك وآليات الاستفادة من مبادرات وخدمات الطرفين كالبرامج والدورات وورش العمل المتخصصة التي ينظمها كل من المجلس والجامعة.

جاء ذلك خلال لقاء مشترك بمقر مجلس سيدات أعمال عجمان، بحضور الدكتورة آمنة خليفة آل علي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان ـ رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، والدكتورة نهلة القاسمي عميدة شؤون الطلبة بجامعة عجمان وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وأكدت الدكتورة آمنة خليفة أهمية تنسيق الجهود المشتركة بين الجانبين لتمكين المرأة وتهيئة بيئة أعمال جاذبة وداعمة لمجتمع سيدات ورائدات الأعمال عبر توفير جملة من البرامج والخدمات المتخصصة، واعتبرت اللقاء استكمالاً للجهود المشتركة بين الطرفين لوضع خطة تدريبية وتعليمية تتوافق مع رؤى وأهداف المجلس والجامعة، وضمان تأهيل الكوادر النسائية وتعزيز قدراتهن في اختيار وتنفيذ مشاريع اقتصادية ناجحة.

وقدمت رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، نبذة حول خطة المجلس للعام 2021 وأهم المشاريع والمعارض والمبادرات التي يُمكن للطالبات الاستفادة منها والانتساب لها، كما تم استعراض أهمية المعرض الدائم بمركز عجمان لريادة الأعمال، والذي يوفر منصة تسويقية مستدامة تخدم أصحاب وصاحبات المشاريع بأسعار تنافسية ومزايا متعددة، إلى جانب تنظيم سلسلة من المعارض المصغرة والمتخصصة طوال العام.

وقدمت الدكتورة نهلة القاسمي عرضاً حول مجلس تمكين المرأة الذي أنشئ أخيراً في جامعة عجمان لدعم أعضاء هيئة التدريس والطالبات، مؤكدة اهتمام المجلس في الجامعة بتفعيل تعاونه مع مجلس سيدات أعمال عجمان وأهمية تبادل الأفكار والرؤى بما يخدم أهداف الطرفين.

وأشادت بجهود مجلس سيدات أعمال عجمان لخدمة المرأة، وحرصه على توفير باقات خدمية متنوعة تواكب أفكار ومشاريع سيدات ورائدات الأعمال. وأوضحت أنه سيتم عمل لجنة تنسيق مشتركة بين مجلس تمكين المرأة ومجلس سيدات أعمال عجمان لتفعيل التعاون وبحث تنظيم فعاليات مشتركة.

واتفق الحضور على أهمية توقيع مذكرة تفاهم للاستفادة من مركز التدريب في الجامعة وما يقدمه من دورات وورش عمل متخصصة ذات علاقة بأهداف مجلس سيدات أعمال عجمان، والعمل على جذب الطالبات للاستفادة من برامج ومبادرات مجلس سيدات أعمال عجمان.

واطلع وفد الجامعة على خدمات مركز عجمان لريادة الأعمال وما يضمه من معرض دائم يوفر 64 محلاً إلى جانب مركز الأعمال الذي يضم 164 مكتباً إضافة إلى قاعة المؤتمرات وقاعات مصغرة للاجتماعات والملتقيات.

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