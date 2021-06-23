66 مليون عملية دفع بقيمة 108 مليارات درهم عبر أجهزة الصراف الآلي في الإمارات

المصدر: وام

بلغ عدد عمليات الدفع عبر أجهزة الصراف الآلي في الدولة 66 مليون عملية بقيمة 108 مليارات درهم خلال العام 2020 وذلك وفقا للإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

ويعد نظام الدفع من خلال مقسم الإمارات الإلكتروني - الذي تم تشغيله عام 1996 - بمثابة الشبكة الخاصة لربط أجهزة الصراف الآلي في الدولة ومع بقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن طريق الشبكة الخليجية GCCNET.

ويبلغ عدد البنوك المشتركة في النظام 43 بنكا أما عدد أجهزة الصرف الآلي فهو حوالي 4500 جهاز بحسب احصائيات مصرف الإمارات المركزي.

ويصل عدد عمليات الدفع الشهرية من خلال أجهزة الصراف الآلي 5.2 مليون عملية بقيمة 7.9 مليار درهم ، وذلك بالإضافة إلى 1.3 مليون عملية استفسار عن رصيد.

وكما هو الحال في بقية أنظمة الدفع الأخرى المعمول بها في الدولة فإن مصرف الإمارات المركزي يشترط على مقدمي خدمة الدفع من خلال أجهزة الصراف الآلي عبر مقسم الإمارات الإلكتروني العديد من الشروط ومنها حصول مقدم الطلب على التراخيص اللازمة من المصرف المركزي والخضوع لضوابطه التنظيمية.

كما يجب أن يكون لدى مقدم الطلب حسابا جاريا لدى مصرف الإمارات المركزي وتوقيع اتفاقية العضوية في شبكة نظام مقسم الإمارات الإلكتروني وذلك بالإضافة إلى الالتزام بالقواعد والأدوار والمسؤوليات المنصوص عليها في وثيقة "ضوابط استخدام نظام مقسم الإمارات الإلكتروني " .

ويشترط على مقدم الخدمة الحصول على حقوق النفاذ إلى شبكة الربط بالمصرف المركزي واستكمال إجراءات الموائمة بها وبمتطلباتها بنجاح وكذلك على حقوق النفاذ إلى تطبيقات المصرف المركزي واستكمال إجراءات الموائمة الخاصة بها.

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