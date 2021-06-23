القرية العالمية توسع منظومة شركائها عبر القطاعات المختلفة

المصدر: وام

أعلنت القرية العالمية عن توقيع اتفاقية تعاون حصرية مع شركة "اي اس ام جلوبال" المتخصصة في مجال إدارة الموقع والخدمات.

ويأتي الإعلان في وقت تواصل فيه الوجهة الترفيهية جهودها في توطيد أسس العلاقات والتعاون الدوليين ما يؤكد التزامها باستشراف المستقبل ويعد بداية فصل جديد واستثنائي على مستوى فرص الرعاية.

وقالت خديجة خليفة مدير إدارة أول للشؤون التجارية والرعاية في القرية العالمية : " نتطلع لاستكشاف العديد من الفرص الجديدة والاستثناية من خلال تعاوننا الجديد مع أحد ألمع العلامات التجارية في العالم التي تشاركنا رؤيتنا في الابتكار في الوقت الذي نقترب فيه من موعد انطلاق موسمنا السادس والعشرين وتماشياً مع سعينا الدئم إلى توسيع محفظتنا التعاونية على المستوى العالمي ".

وأضافت : " تعد منظومة شراكاتنا جزءاً لا يتجزأ في ضمان تقديم التجارب الرائعة لضيوفنا ونحن على ثقة بريادة "اي اس ام جلوبال" ودورها الحيوي في تمكين العلامات التجارية حول العالم من التواصل مع الملايين من العملاء بطريقة هادفة وملهمة".

وتتعاون القرية العالمية مع بعض أكبر العلامات التجارية في المنطقة مثل طيران الإمارات وشبكة الإذاعة العربية ما أسهم بدورٍ فعّال في خلق مجموعة واسعة من الفرص المبتكرة. وستتعاون "اي اس ام جلوبال" بمحفظتها المتميزة وشبكتها الدولية المرموقة مع القرية العالمية لاختيار مجموعة من الشركاء والجهات الراعية للفرص التجارية والفعاليات العديدة والمتاحة في الوجهة العائلية الأكبر.

ويمكن لمختلف العلامات التجارية الاستفادة من مئات الفرص التجارية والترويجية الاستثنائية التي توفرها لهم القرية العالمية بدءاً من الرعاية ووصولاً إلى عرض المنتجات والتسويق والتوزيع الحصري مدعّمةً بالإقبال الكبير من الضيوف الذي تشهده الوجهة.

وأضاف إيان كامبيل نائب الرئيس التنفيذي في اي اس ام جلوبال: "نتشارك مع القرية العالمية في رؤيتنا نحو توفير تجارب حيّة وإبداعية مبتكرة يستمتع من خلالها الضيوف بأروع الأوقات في ظل إيماننا الراسخ بأهمية الشراكات الفاعلة ودورها في تعزيز الفرص والإمكانيات. ونتطلع لإطلاق شراكتنا مع القرية العالمية ووضعها موضع التطبيق خلال الأشهر المقبلة خاصةً ، وبدأنا بالفعل تلقي العديد من الطلبات عبر مجموعة من العلامات التجارية الطامحة للاستثمار في الفرص المتاحة خلال الموسم القادم للقرية العالمية".

جدير بالذكر أن القرية العالمية ستفتح أبوابها وتستقبل ضيوفها خلال شهر أكتوبر المقبل لمواصلة بناء الجسور بين الثقافات وجمع الناس الخلّاقة من أنحاء العالم كافة.

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