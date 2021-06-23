«نايت فرانك»: الإمارات الأولى إقليمياً والــ14 عالمياً في البنايات المستدامة

المصدر: دبي - سيد صالح

صُنفَت الإمارات في المركز الأول إقليمياً والــ 14 عالمياً في المباني المستدامة، وفقاً لنتائج الإصدار الثاني من تقرير «مكانك» الصادر، أمس، من شركة «نايت فرانك» البريطانية المتخصصة في الدراسات العقارية.

ويرصد التقرير أوضاع المباني المُستدامة والخضراء في مختلف دول ومناطق العالم. وأفاد التقرير بأن الإمارات تضم حالياً 869 بناية تُصنف كبنايات خضراء، ما يجعلها الــ 14 عالمياً في عدد البنايات الخضراء والوحيدة من الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي ضمن الــ 30 الكبار على القائمة المرفقة بالتقرير.

وذكر التقرير أن دبي هي المدينة العربية الوحيدة التي نالت التصنيف البلاتيني للمدن، فيما يتعلق بالاستدامة والمباني الخضراء.

وكانت صدارة القائمة من نصيب الولايات المتحدة الأمريكية، والتي بلغ عدد البنايات الخضراء بها 81.000 بناية.

ويُقصَد بالبنايات الخضراء أو المستدامة البنايات التي في تصميمها، إنشائها وتشغيلها، تخفض أو تزيل تماماً التأثيرات السلبية، وتعزز التأثيرات الإيجابية على المناخ والبيئة الطبيعية.

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