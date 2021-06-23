تعاون بين «دبي للسلع» وسلطة تنظيم أسواق المال بالسودان

المصدر: دبي - البيان

أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع أمس توقيع مذكرة تفاهم مع سلطة تنظيم أسواق المال في السودان بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين الإمارات والسودان في تداول منتجات الذهب من خلال تبادل الخبرات. وبموجب الاتفاقية، ستتعاون البورصة مع السلطة في مجالات تعود بالنفع على البلدين وتسهم في تسهيل التعاون المشترك وتبادل المعارف والخبرات حول تداول الذهب.

وقال ليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: هذه هي الشراكة الأولى بين العديد من الشراكات المقررة لهذا العام، ونحن سعداء بالتعاون مع سلطة تنظيم أسواق المال في السودان لتعزيز قوة سوق الذهب في أفريقيا. وتتمتع البورصة بموقع استراتيجي بين الشرق الأقصى وأوروبا وأفريقيا، لتكون بمثابة بوابة للمتداولين والمستثمرين على العالم. ونثق بأننا سنقدم قيمة كبيرة للسلطة ولسوق تصدير الذهب في السودان.

ويحل السودان ثالثاً كأكبر منتج للذهب في أفريقيا، وبدأ في وقت سابق من العام بالسماح لتجار القطاع الخاص بتصدير المعدن الأصفر بهدف تحسين إيراداته. وبما يتماشى مع هذه المبادرة، تسعى سلطة تنظيم أسواق المال لتعزيز سوق الذهب في السودان من خلال تسهيل عمليات التداول والاستثمار.

دور محوري

وقال د. شوقي محمود، مدير عام سلطة تنظيم أسواق المال: سعداء بالشراكة مع بورصة دبي للذهب والسلع للاستفادة من خبرتها العميقة في تعزيز الفرص التي نقدمها للمستثمرين والمتداولين في السوق. ويمثل إعلان حكومة السودان عن إنشاء بورصة لتداول الذهب خطوة مهمة في تاريخ البلاد، ونعتقد أن هذه الشراكة ستعلب دوراً محورياً في دفع عجلة نمو سوق تداول الذهب في البلاد والمنطقة عموماً، إذ يشتهر السودان بإنتاج ما يعادل 70 على 100 طن من الذهب سنوياً.

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