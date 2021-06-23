120 فعالية في شهر الابتكار بمركز دبي المالي العالمي

المصدر: دبي - البيان

اختتم مركز دبي المالي العالمي أمس شهر الابتكار الذي انطلق في «إنوفيشن هب» واستمر طيلة شهر كامل، وجمع نخبة من اللاعبين الرئيسيين في القطاع ناقشوا خلال فعالياته التوجهات والفرص والتحديات وقدم منصة للشركات لإطلاق المنتجات والمبادرات الجديدة. وجمع شهر الابتكار بين أكثر من 40 شركة و250 متحدثاً ضمن نحو 120 فعالية لمناقشة أحدث التوجهات والتقنيات الجديدة والفرص والتحديات الناشئة.

وباعتباره منظومة رائدة تركز على التكنولوجيا المالية في المنطقة، يحتضن مركز دبي المالي العالمي اليوم أكثر من 350 شركة تعمل في ميادين التكنولوجيا المالية والابتكار، وبات أحد المكونات الرئيسية لحي دبي للمستقبل. وغطت الفعاليات مواضيع رئيسية تتضمن: مستقبل القطاع المالي؛ والأطر التنظيمية والقانونية؛ والنمو والتمويل؛ وتقنيات المستقبل؛ والاستدامة ومهارات المستقبل.

ويحتضن «إنوفيشن هب» التابع لمركز دبي المالي العالمي عدداً من الشركات الناشئة العالمية على غرار تطبيق YAP؛ وثروة؛ وتطبيق بركة، وستاش أواي؛ وإيبوري؛ وأدين؛ ومامو، إضافة إلى كلية ثندربيرد للإدارة العالمية؛ التابعة لجامعة ولاية أريزونا والحاصلة على التكريم كأكثر كلية ابتكاراً في الولايات المتحدة للعام السادس على التوالي، ووقع الاختيار عليها لتأسيس أول مركز عالمي للابتكار تابع لها في مركز دبي المالي العالمي. ومن شركات التكنولوجيا المالية المتطورة الأخرى أمازون لخدمات الدفع؛ وفلاي بتس؛ وماستركارد؛ وإرنست ويونغ؛ وستاندرد آند بورز؛ وهواوي؛ وإتش إس بي سي؛ ستاندرد تشارترد، والتي استضافت فعاليات مختلفة خلال الشهر.

التزام مستمر

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: جاء إطلاق وتوسيع «إنوفيشن هب» في ضوء التزامنا الجاد والمستمر بتقديم بيئة أعمال مواتية للشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية بدبي ودعم المشاريع المبتكرة لروّاد الأعمال من شتى أرجاء العالم. ولا شك أن شهر الابتكار بمركز دبي المالي العالمي أثرى الحوارات حول الابتكار وسبل تبني وتطوير الأفكار الخلاقة عبر الاستماع لآراء الخبراء وروّاد الأعمال الذين يتقاسمون القيم والأهداف ذاتها. ونحن على ثقة أن هذه المبادرة ستشجع المزيد من الطموحين على استكشاف الفرص في قطاع التكنولوجيا المالية من خلال تأسيس المشاريع والمنتجات والخدمات التي ترسخ مكانة دبي كعاصمة للابتكار في المنطقة.

وحصل المركز على تكريم رفيع باعتباره مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المالية، ليأتي تأسيس «إنوفيشن هب» لتعزيز علاقات التعاون مع الشركات الناشئة ونظيراتها في مرحلة النمو، وشركات التكنولوجيا العملاقة والمؤسسات التقنية الضخمة لتحقيق أرقى مستويات النجاح.

استقطاب المبتكرين

وقال عمر سدودي، المدير العام - أمازون لخدمات الدفع: «سيساهم مختبر أمازون للتكنولوجيا المالية في استقطاب المبتكرين والمخترعين وروّاد الأعمال الذين يتقاسمون القيم والأهداف ذاتها إلى جانب شركاء الأعمال الجدد لإطلاق أفكار جديدة وبناءة ومفاهيم رائدة للتكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية. وضمن نطاق وصولنا الواسع، نتطلع لرسم ملامح جديدة لقطاع المدفوعات وإرساء معايير رائدة لمستقبل التكنولوجيا المالية في «إنوفيشن هب» من خلال إطلاق الحوارات المثمرة والبحوث الفعّالة حول منتجات وخدمات جديدة تلبي احتياجات الأسواق. ونحرص على التفاعل مع التجار والباعة والشركات الناشئة في حوارات تتناول المواضيع المتعلقة بمنظومة المدفوعات في المنطقة والعالم».

وأشار آدم شياو، المدير العام لخدمات الأجهزة المحمولة لدى مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في الشرق الأوسط وأفريقيا: «شرفنا بالمشاركة في شهر الابتكار وإطلاق أول منصة متكاملة من نوعها للشركات الناشئة والمطورين وروّاد الأعمال في المنطقة. ومن خلال المبادرة، نهدف إلى تعزيز الابتكار وتمكين الشركات الناشئة من إطلاق أفكارها المبتكرة وتمهيد طريق تطورها وازدهارها لتطبيقها على أرض الواقع بالاستفادة من قدرات «هواوي» المتقدمة».

مقومات

وأوضح سانجيف خاغرام، المدير العام وعميد كلية ثندربيرد للإدارة العالمية: عبر التواجد في إحدى أبرز مناطق الأعمال للشركات العالمية التي تمثل العصب المالي لدبي، ستحظى كلية ثندريرد بكل المقومات التي تتيح لنا تكريس جهودنا لمواصلة تقديم أفضل الخدمات، وبالتالي تعزيز الابتكار وتأسيس شبكات المعرفة المدعومة بأطر التعاون المثلى بمختلف المجالات. وبفضل خبرة شركائنا في مركز دبي المالي العالمي، ستتمكن كلية ثندربيرد للإدارة العالمية من الاستفادة من هذا الموقع المثالي كمحطة انطلاق رئيسية لدفع عجلة التحول الإقليمي وتصدير مهارات الإدارة الرفيعة لمختلف أرجاء العالم. وسنواصل أيضاً توسيع شبكتنا العالمية من المراكز المتميزة لتأسيس حضورنا ضمن كبرى المحاور التجارية مثل دبي.

وعقب تسجيله لعدد قياسي في 2020، يحتضن المركز اليوم أكثر من 2919 شركة، تعمل 915 منها بمجالات الخدمات المالية والابتكار.

مجتمع للابتكار

يشكل «إنوفيشن هب» التابع لمركز دبي المالي العالمي مجتمعاً نابضاً بالابتكار ضمن مساحة متطورة في «أفينيو البوابة». وسيعزز هذه المنظومة بشكل كبير من خلال تمكين شركات التكنولوجيا المالية من مختلف مراحل التطور من التواصل بسهولة مع مجموعة من روّاد الأعمال والخبراء الذين يتقاسمون القيم والأهداف ذاتها.

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