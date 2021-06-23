شراء أجنبي يعيد الأسهم لدائرة المكاسب بــ5.5 مليارات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

عادت الأسهم المحلية لدائرة المكاسب في ختام جلسة أمس بعدما ربح رأس مالها السوقي ما يناهز 5.5 مليارات درهم وسط عمليات شراء أجنبية استهدفت أسهماً قيادية في قطاعات العقار والبنوك والاتصالات.

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.29% ليغلق عند 2856.39 نقطة مع ارتفاع أسهم العقار والبنوك والخدمات، وصعد سوق أبوظبي 0.53% إلى 6650.94 نقطة مع ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والطاقة والسلع والخدمات.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.44 مليار درهم، منها 1.24 مليار في أبوظبي و212.5 مليوناً بدبي. وجرى التداول على 335.64 مليون سهم، موزعة بواقع 136.24 مليوناً في دبي و199.4 مليوناً بأبوظبي، عبر تنفيذ 6131 صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 1.09% مع صعود «إعمار العقارية» 1.21% و«إعمار للتطوير» 1.31% و«إعمار مولز» و«الاتحاد العقارية» 0.37% و«ديار» 0.68% فيما استقر «داماك»، وصعد قطاع البنوك 0.06% إثر ارتفاع «دبي الإسلامي» 0.2% فيما استقر «الإمارات دبي الوطني».

ونزل قطاع الاستثمار 0.2% مع هبوط «دبي للاستثمار» 0.58% فيما صعد «سوق دبي المالي» 0.84% و«شعاع كابيتال» 0.16%، ونزل قطاع النقل 0.4% مدفوعاً بانخفاض «أرامكس» 0.75% فيما استقر «العربية للطيران» و«الخليج للملاحة».

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 72.2 مليون درهم، تلاه «جي إف إتش» 30.5 مليون درهم، ثم «إعمار مولز» 22.45 مليون درهم، وحقق «الصناعات الوطنية القابضة» أكبر ارتفاع بنسبة 14.63%، فيما كان «الرمز كوربوريشن» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.89%. واتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 43.4 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

ودعم صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 0.76% مع نمو «أبوظبي الأول» 0.67% و«أبوظبي التجاري» 0.29% فيما استقر «أبوظبي الإسلامي»، وصعد قطاع الاستثمار 0.7% على وقع مكاسب «العالمية القابضة» 0.78% و«الواحة كابيتال» 0.71% و«إشراق» 0.58%.

وارتفع قطاع العقار 0.27% بعد نمو «الدار» 0.26% و«رأس الخيمة العقارية» 0.47%، وزاد قطاع الاتصالات 0.18% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. فيما صعد قطاع الطاقة 0.24% مدفوعاً بنمو «أدنوك للتوزيع» 0.23% و«دانة غاز» 0.37% فيما استقر «طاقة».

وهيمن «أبوظبي الأول» على النشاط جاذباً 410.26 ملايين درهم، تلاه «العالمية القابضة» 342.6 مليون درهم. وحقق «مخازن زي» أكبر ارتفاع بنسبة 5.56%، فيما كان «رأس الخيمة للأسمنت» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10%. ومال المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 56.3 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل.

المؤسسات

تباين أداء المؤسسات إذ اتجهت نحو الشراء بدبي، بصافي استثمار 35.6 مليون درهم، ونحو التسييل بأبوظبي، بصافي استثمار 53.4 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بأبوظبي بصافي استثمار 53.4 مليون درهم، ونحو التسييل بدبي بصافي استثمار 35.64 مليون درهم.

إفصاحات

* أجلت شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان) اجتماع الجمعية العمومية إلى يوم الاثنين المقبل، لعدم اكتمال النصاب القانوني.

* أقرت عمومية شركة المدينة للتمويل والاستثمار، اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن عام 2020، وتفويض المجلس بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من أسهمها، والتوصية بإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة.

* تعقد شركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة اجتماع الجمعية العمومية العادية في 8 يوليو القادم للنظر في انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديدة للشركة.

* تعقد شركة «سوداتل» اجتماع الجمعية العمومية العادية في 6 يوليو للنظر في توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عينية عن العام الماضي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز