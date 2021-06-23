إدراج أول صندوق «بيتكوين» في «ناسداك دبي» اليوم

المصدر: دبي - البيان

تدرج «ثري أي كيو» الكندية لإدارة الأصول الرقمية اليوم، صندوق «بيتكوين» في ناسداك دبي وبهذه الخطوة، سيكون الصندوق هو الأول من نوعه للأصول المشفرة المدرج في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المقرر أن يتم قرع الجرس العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي في مقر البورصة، بحضور فريدريك باي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة.

وتم إطلاق الصندوق في بورصة تورونتو للأوراق المالية عام 2020، كأول صندوق «بيتكوين» رئيسي منظم في العالم ومدرج في البورصة ويستفيد الصندوق من البيئة التنظيمية ذات المستوى العالمي في دبي، والتي تدعم نمو أعمال واستثمارات الاقتصاد الجديد.

وأعلنت «ثري أي كيو» 20 أبريل الماضي عن حصولها على خطاب «لا يوجد تعليقات جوهرية»، من سلطة دبي للخدمات المالية بشأن إدراجها المقترح لصندوق البيتكوين في بورصة ناسداك دبي.

وكانت الشركة اختارت دلما كابيتال، وهي منصة عالمية للاستثمار البديل، يقع مقرها في مركز دبي المالي العالمي لتكون المدير المشارك للتوسع الإقليمي للشركة. وعينت الشركة عدداً من المستشارين الآخرين بصفات مختلفة لدعم الإدراج، «01 كابيتال»، وهي شركة استشارات مالية للشركات مقرها لندن لتنفيذ الإدراج و«رازلين كابيتال»، وهي شركة مقرها لندن للحصول على المشورة بشأن الإدراج، و«بنسنت ماسونز» كمستشار قانوني لعملية الإدراج.

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