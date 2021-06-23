«الياه سات» تنظر تقديم برنامج حوافز للموظفين بعد الطرح

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

كشفت نشرة الطرح لشركة «الياه سات» أن الشركة لا تقدم حالياً أي برامج مكافآت على أساس الأسهم لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة العليا.

وبحسب نشرة الطرح، فإنه بعد الطرح ستنظر الشركة في تقديم برنامج حوافز جديد للموظفين سيستفيد منه أعضاء الإدارة العليا ضمن مجموعة الموظفين المؤهلين.

وبلغ عدد موظفي الشركة بنهاية الربع الأول 439 موظفاً منتظماً بدوام كامل، مقسومين بين 85 متعاقداً و354 موظفاً في الشركة. وهناك نحو 174 موظفاً مواطناً ونحو 265 موظفاً أجنبياً.

وأوضحت الشركة أنها تتمتع بخصائص مالية جذابة للغاية إضافة إلى تحقيق تدفق نقدي قوي ومستوى منخفض من صافي الديون، وهو ما يدعم قدرة المجموعة القوية والمتنامية على توزيع الأرباح.

وأوضحت الشركة أن سعر الطرح الذي سيشتري به جميع المكتتبين أسهم الطرح سيكون هو سعر الطرح النهائي، وسيتم بيع اسم الطرح في طرح عام أولي، وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال اتباع آلية البناء السعري للسهم، حيث يتم بناء سجل أوامر الاكتتاب من خلال طلبات الاكتتاب المقدمة من المكتتبين في الشريحة الثانية. وأكدت الشركة أنه بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، سيكون لها الحق في الاحتفاظ بتغيير النسبة المئوية لأسهم الطرح التي سيتم إتاحتها للشريحة الأولى أو الثانية أو الثالثة شريطة عدم زيادة إجمالي عدد أسهم الطرح.

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