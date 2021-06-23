اقتصادية دبي: تمديد موعد تسجيل بيانات المستفيد الحقيقي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت اقتصادية دبي عن تمديد الموعد النهائي للشركات المسجلة في دبي، لتسجيل بيانات المستفيد الحقيقي في السجل التجاري حتى 30 يونيو الجاري، وذلك في إطار تنفيذ متطلبات قرار مجلس الوزراء رقم 58 لسنة 2020 في شأن تنظيم إجراءات «المستفيد الحقيقي»، وتفادياً للإجراءات القانونية المترتبة على عدم التسجيل، وتدعو اقتصادية دبي الشركات المسجلة في دبي المبادرة للتسجيل، وتقديم بيانات المستفيد الحقيقي من خلال الخدمات الإلكترونية

https://eservices.dubaided.gov.ae/BeneficiaryOwner.

المستفيد الحقيقي

وأوضحت اقتصادية دبي أن «المستفيد الحقيقي» هو الشخص الذي يمتلك أو يتحكّم في الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال امتلاكه أكثر من 25% من حقوق ملكية الشركة، وامتلاك 25 % أو أكثر من صلاحيات التصويت للشركة وتعيين أو عزل أغلبية أعضاء مجلس إدارة الشركة. ويعد تسجيل بيانات المستفيد الحقيقي جزءاً مهماً من تعزيز امتثال الشركات في الإمارات بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

وأفادت اقتصادية دبي بأنه يتم تنبيه المتعاملين لدى إجرائهم أي معاملة تسجيل وترخيص تلقائياً عبر رسالة نصية لتسجيل بيانات المستفيد الحقيقي قبل إصدار إيصال دفع المعاملة المطلوبة، وعلى المتعاملين الدخول للرابط الوارد في الرسالة النصية، واتباع الإجراءات الموضحة ضمن الرابط لعمل اللازم، وينطبق ذلك أيضاً على المتعاملين لدى تجديد رخصتهم تلقائياً، عبر إرسال رسالة نصية للرقم 6969.

المعلومات المطلوبة

تضم المعلومات المطلوبة للتسجيل الاسم، الجنس، رقم الجواز، الجنسية، رقم الهاتف المتحرك وعنوان الإقامة، ويشمل ذلك جميع المنشآت المُرخصة في دبي بكل فئاتها (سواء تجارية، مهنية، أو صناعية) وأشكالها القانونية. وبإمكان المتعامل تسجيل بيانات المستفيد الحقيقي، عبر الخدمات الإلكترونية على الرابط

https://eservices.dubaided.gov.ae/BeneficiaryOwner

واختيار زر إضافة/‏‏ تعديل المستفيد الحقيقي، وسيتم تحويله لشاشة أخرى لإدخال البيانات المطلوبة.

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