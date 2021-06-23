اقتصادية أم القيوين توفر بيانات المستفيد إلكترونياً

المصدر: (أم القيوين – وام )

خصصت دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين، رابطاً على موقعها الإلكتروني للتسهيل على المنشآت توفير بيانات المستفيد الحقيقي، تنفيذاً لمتطلبات قرار مجلس الوزراء رقم 58 لسنة 2020 في شأن تنظيم إجراءات «المستفيد الحقيقي».

وأكدت الدائرة أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل إجراءات توفير بيانات المستفيد الحقيقي، تحقيقاً لمتطلبات خطة العمل التنفيذية التي اعتمدتها وزارة الاقتصاد لتوفير بيانات المستفيد الحقيقي للمنشآت المسجلة بالدولة، حيث تعد تلك الإجراءات محوراً رئيسياً ضمن منظومة مواجهة غسل الأموال، إذ تصب في تحقيق أهداف المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. وأشارت الدائرة إلى أن التسجيل مجاني ولا يترتب عليه أي رسوم، كما أن الرابط يُمكن المسجلين من إتمام عملية التسجيل على مدار الساعة.

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