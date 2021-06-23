«الإمارات دبي الوطني» يعزز قدراته في الحوكمة

المصدر: (دبي - البيان)

يعمل قسم الخدمات المصرفية الخاصة في بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، على الارتقاء بقدراته في مجال استثمارات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في خطوة تأتي تأكيداً على التزام البنك المتواصل تجاه دمج ممارسات الاستدامة ضمن سلسلة القيمة الكاملة التي يوفرها، وحرصه على تطوير أفضل المنتجات التي تساعد عملاءه على المواءمة بين قراراتهم الاستثمارية ومبادئهم الشخصية.

وفي إطار هذه المبادرة، خضع جميع موظفي العلاقات المصرفية الخاصة والاستشارات الاستثمارية لبرامج التدريب والاعتماد في «أكاديمية كاندريام»، المنصة المعتمدة والمرموقة في مجال الاستثمارات المسؤولة والمستدامة. وتعمل الأكاديمية تحت إشراف شركة «كاندريام» الشقيقة لشركة «نيويورك لايف للاستثمارات».

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