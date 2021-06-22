"أفايا" العالمية لحلول الاتصالات تختار دبي لأول مؤتمر تعقده منذ 18 شهراً

المصدر: دبي - إبراهيم توتونجي

اختارت إحدى أكبر الشركات العالمية لحلول اتصالات الأعمال، شركة "أفايا" المدرجة في "بورصة نيويورك"، مدينة دبي لعقد أول تجمع غير إلكتروني لأول مرة منذ 18 شهراً.

وحضر رئيس الشركة جيم شيريكو من نيويورك على رأس وفد من الشركة انضم إليهم آخرون من المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر ودول أخرى.

وقال شيريكو، في أمسية حملت اسم: "التواصل من جديد" في منطقة "المركز المالي بدبي" مساء اليوم: "كان قراراً متخذاً من شهور، وتداولت به مع تنفيذيينا في المنطقة.. قلت سابقاً: دبي المكان الاول الذي أريد زيارته في أول فرصة، وهذا ما حصل.. إنها أول فعالية تقوم بها الشركة وسعداء أن نعود من دبي".

وتعتبر "أفايا" من أكبر الشركات العالمية في مجال تقديم الحلول السحابية واتصالات الأعمال. وتخدم أكثر من 220 ألف نقطة عملاء في 190 دولة حول العالم.

وكانت الشركة قد أعلنت مؤخرا أن إيراداتها في الربع الثاني ارتفعت بنسبة 8 في المئة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، وأن مؤشر الـ ARR (معدل العائد المحاسبي) لحلول "ون كلاود"OneCloud حقق 344 مليون دولار مسجلاً بذلك ارتفاعاً متتالياً بنسبة 31 في المئة.

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