50 مليون دولار تمويل لـ«تابي» المدعومة من «مبادلة»

المصدر: دبي - سيد صالح

حصلت شركة تابي الناشئة في دبي، والمدعومة من جانب مبادلة للاستثمار (مبادلة) على تمويل قيمته 50 مليون دولار فيما تُعد واحدة من أكبر صفقات التمويل لشركة ناشئة متخصصة في مجال التقنية المالية «فينتك» على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبحسب وكالة «بلومبرغ»، فإن شركة «بارتنرز فور جروث» التي يقع مقرها الرئيسي في وادي السيليكون بالولايات المتحدة ستزود «تابي» بمبلغ 50 مليون دولار لغرض مساعدتها في توسيع نطاق أعمالها.

وأضافت الوكالة إن حجم التمويل الممنوح إلى «تابي» قد يرتفع في حال نمو الشركة مع الوقت، وفقاً لما ذكرته «بارتنرز فور جروث» في بيان صحافي.

وقال ماكس بينيل، مدير الاستثمار لدى «بارتنرز فور جروث»: «تُعد «تابي» واحدة من أسرع الشركات نمواً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتمتلك فرصة سوقية جذابة في المستقبل».

ويأتي التمويل بعد نصف عام فقط من جولة تمويل سابقة لصالح «تابي» قادها كل من وحدة مبادلة للاستثمارات المالية و«أربور فنتشرز» في هونغ كونغ، ما يعكس ازدهار «تابي»، خصوصاً في ظل فترة تفشي جائحة «كوفيد 19»، والتي دفعت العديد من المستهلكين إلى اللجوء إلى التسوق الشبكي.

وتوفر «تابي» لعملائها خدمة الشراء العاجل والشراء العاجل على أقساط أو بعد فترة زمنية، ومن دون فوائد وتغطي الخدمة مجموعة واسعة النطاق من المشتريات.

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