«آنكـر إنوفيشنز» تشارك «برايم داي» بعروض تخفيضات

المصدر: دبي - البيان

تكشف «آنكر إنوفيشنز Anker Innovations» عن تخفيضات حصرية لأعضاء «أمازون برايم» في دولة الإمارات؛ اعتباراً من منتصف ليل 21 يونيو ولمدة 48 ساعة حتى 22 يونيو 2021؛ حيث يمكن للمتسوقين الاستمتاع بشحن دولي مجاني وبدون حد أدنى للشراء. هذا حيث تقدم «آنكـر» عروضها على أجهزة «إيوفـي Eufy»، و«ساوندكور Soundcore»، و«نيبولا Nebula»، ومنتجات آنكـر لشحن الأجهزة.

ومن بين أفضل التخفيضات التي يمكن أن يتوقعها أعضاء «أمازون برايم» خلال فترة عروض الـ «برايـم داي»؛ كاميرات المراقبة (إيوفـي سكيورتي Eufy Security)، وتم تصميم كاميرات المراقبة «إيوفي كام 2 EufyCam2» لحماية كل ما يتعلق بك؛ بدءاً من منزلك وحتى محفظتك الشخصية، وتعتبر تكلفتها بمثابة عملية شراء لمرة واحدة تجمع ما بين الأمان والراحة دون تحمل تكاليف إضافية لاحقة. تتميز كاميرات المراقبة «إيوفي كام2 EufyCam2» بكونها عبارة عن نظام كاميرات مراقبة منزلي لاسلكي مع عمر بطارية يدوم 365 يوماً، ودقة تصوير عالية تبلغ 1080 بكسل للحصول على لقطات كريستالية بالغة الدقة والوضوح، إلى جانب نظام حماية كامل مقاوم للمياه يعتمد على فئة الحماية «IP67»، فضلاً عن اشتمالها على أحدث تقنية متقدمة للرؤية الليلية.

ويمكن لأعضاء «أمازون برايم Amazon Prime» توفير 25% من قيمة أنظمة كاميرات «يوفـي سكيورتي EufySecurity» للمراقبة المنزلية اللاسلكية (إيوفي كام2 EufyCam2)، إلى جانب توفير 40% على كاميرات «إيوفـي سكيورتي EufySecurity» للمراقبة الداخلية المزودة بخاصية التدوير والإمالة (Indoor Cam Pan & Tilt) والاستمتاع بالحصول على بطاريات تتميز بعمْر يصل إلى 365 يوماً من عملية شحن واحدة فقط، مع تسجيلات مفصلة لمقاطع الفيديو وبث واضح في ظروف الإضاءة المنخفضة.

جهاز العرض المحمول

كما يتم تقديم خصم يصل إلى 25% على جهاز «نيبولا كابسول ماكس Nebula Capsule Max»، وهو جهاز عرض صغير الحجم بوزن نصف لتر «1 باينت» يعمل بتقنية الـ «واي فاي Wi-Fi»، ومزود بجهاز بروجيكتور محمول بقوة إضاءة تصل إلى 200 أنسي لومين، وصورة فائقة الوضوح بدقة 720 بكسل، ومكبر صوت بقوة 8 واط، وبروجيكتور مزود بتقنية عرض الأفلام، مع صورة بحجم 100 بوصة، ومدة تشغيل للفيديوهات تصل إلى 4 ساعات. قم بتحميل ومشاهدة ما تفضله من محتوى عبر منصات «يوتيوب YouTube» و«نتفليكس Netflix» و«هولوHulu»، والمزيد غيرها مباشرة عبر جهاز العرض الصغير «كابسول ماكس Capsule Max».

شاهد أفلامك المفضلة، وحقق المتعة لأطفالك بمشاهدة دروسهم التعليمية عبر الإنترنت أو الرسوم المتحركة أو مقاطع الفيديو التعليمية.

عروض أخـرى

ويمكن لأعضاء «أمازون برايم Amazon Prime» توفير ما يصل إلى 29% من سعر روبوت التنظيف المنزلي (ربوفاك جي 30 RoboVac G30) المُباع خلال فترة عروض الـ «برايم داي»؛ بواقع 849 درهماً إماراتياً، فضلاً عن توفير ما يصل إلى 31% من سعر روبوت التنظيف المنزلي (ربوفاك إل 70 RoboVac L70).

ويمكن لهم أيضاً خلال فترة عروض الـ «برايم داي» توفير 20% على سمّاعات الأذن اللاسلكية (ساوندكور ليبرتي إيـــر2 Soundcore Liberty Air 2) والتي تأتي مزودة بتقنية متقدمة لإلغاء الضجيج النشط (ANC)، وتقنية «شفافية الصوت»، إلى جانب مكبرات صوت داخلية دقيقة بتقنية «بيور نوت PureNote».

ولتوفير الراحة خلال فترات التباعد الاجتماعي في العمل؛ فإن الحصول على مكبرات الصوت «باور كونف PowerConf» من «آنكـر Anker» يعد واحداً من أفضل الاستثمارات التي يمكنك القيام بها؛ حيث يمكن لأعضاء «أمازون برايم Amazon Prime» توفير ما يصل إلى 29% من سعرها خلال فترة تخفيضات الـ «برايم داي».

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