«القابضة» تحصد تصنيف Aa2 وAA من «موديز» و«فيتش»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «القابضة» (ADQ)، حصولها على التصنيفات الائتمانية طويلة الأجل Aa2 (مستقر) وAA (مستقر) من وكالتي التصنيف الائتماني «موديز» وفيتش على الترتيب.

وقال محمد حسن السويدي، الرئيس التنفيذي للقابضة إن التصنيفات الائتمانية متوافقة مع الوضع المالي القوي لحكومة أبوظبي، كما تعكس الدور الأساسي الذي تلعبه محفظة أعمال القابضة (ADQ) في تنويع اقتصاد الإمارة. وباعتبارنا أحد المحركات الجديدة للنمو والتنويع الاقتصادي في إمارة أبوظبي، تؤهلنا مكانتنا الراسخة لتحقيق المزيد من الازدهار على مستوى مجموعة قطاعاتنا وإدارة محفظة أصولنا.

وقال ماركوس دي كوادروس، رئيس الشؤون المالية لدى القابضة إن التصنيفات الائتمانية شهادة على ما نحققه من تقدم في مهمتنا لإيجاد القيمة لحكومة أبوظبي كونها مساهمنا وشريكنا الاستراتيجي. كما ستوفر للقابضة فرصاً جديدة لتحقيق المزيد من التنوع وإيجاد القيمة المثلى في مشاريع رأس المال الخاصة بنا.

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