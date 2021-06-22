الإمارات الأولى عربياً بمؤشر التعافي الاقتصادي من كورونا في أكتوبر الماضي

المصدر: وام

أكد حميد المهيري، المتحدث الرسمي عن وزارة الاقتصاد، أن قيمة إجمالي حزم ومبادرات الدعم الاقتصادي المقدمة من الحكومة الاتحادية والمحلية منذ بداية الجائحة حتى اليوم بلغت 395 مليار درهم إماراتي بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الحكيمة.

ونوَّه بأن دولة الإمارات تبوأت في شهر أكتوبر 2020 المركز الأول عربياً في مؤشر التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد 19 والصادر عن مجموعة هورايزون البحثية المكونة من هيئة خبراء من الأمم المتحدة والمنتدى الاقتصادي العالمي.

وقال إن مجلس الوزراء اعتمد في أغسطس 2020 الخطة الاقتصادية العامة للتعافي والنهوض لدعم القطاعات الاقتصادية وتفعيل الأنشطة والأعمال بإشراف وزارة الاقتصاد وعضوية عدد من الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ذات العلاقة وبالتعاون مع القطاع الخاص.

وذكر أن الخطة تضم حزمة مرنة من المبادرات بدأت بـ33 مبادرة، وتم وضع مبادرات إضافية لاحقاً، مشيراً إلى أن الخطة تهدف إلى تحقيق أثر فوري قصير الأمد من خلال تخفيف آثار الجائحة على القطاع الخاص وضمان استمرارية الأعمال والحفاظ على تنافسية الاقتصاد الوطني.

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