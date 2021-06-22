«جلف ماركتنج جروب» تنتقل إلى منظومة التجارة الموحدة بمشروع للتحول الرقمي

المصدر: دبي – البيان

أطلقت «جلف ماركتنج جروب»، إحدى الشركات القابضة المملوكة عائلياً في منطقة الشرق الأوسط، مشروع تحول رقمي واسعاً يهدف إلى الارتقاء بكفاءة العمليات على امتداد أقسامها ويندرج ضمن استراتيجيتها العالمية للنمو.

وتعمل الشركة على الانتقال إلى منظومة التجارة الموحدة عبر منهجية تركز على العملاء أولاً وتجمع بين تجربة العميل والتطبيقات الداخلية بهدف تحسين كفاءة تنظيم وتحليل البيانات، وبالتالي توفير تجارب مجزية لقاعدة عملائها المتنامية. ويأتي ذلك في إطار مساعي الشركة لإرساء الأساسات التقنية التي تتيح لها تعزيز مرونة الأعمال وقدراتها استناداً إلى هيكلية عصرية فائقة.

وفي إطار مسيرة التحول الرقمي التي تشمل مختلف أقسامها، تطبق «جلف ماركتنج جروب» منهجية ترتكز على التقنيات السحابية أولاً وتستفيد من حلول البيانات الذكية المتقدمة مثل البيانات الضخمة والتحليلات لدفع عجلة الابتكارات وتطوير المنتجات. وعلاوة على ذلك، ستشتمل البنية التحتية التقنية للشركة على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لتحسين سبل تركيزها على تلبية احتياجات العملاء، وتسريع العمليات، وتقليص التكاليف، إضافة إلى الارتقاء بكفاءة العمليات على امتداد دورة المعاملات وتمكين قادة الأعمال من اتخاذ القرارات المدروسة.

ومن شأن التحول الرقمي أن يتيح للشركة إمكانية اغتنام فرص أعمال جديدة تزامناً مع جهودها المتواصلة لتنويع عملياتها عبر قطاعات عدة منها الرياضة والرعاية الصحية والمنتجات الغذائية، وافتتاحها لعدد من المكاتب الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وتوسيع حضورها في جنوب شرق آسيا.

وقال سونيل ناير، مدير التقنيات في «جلف ماركتنج جروب»: «شهدت أعمال (جلف ماركتنج جروب) توسعاً متسارعاً في غضون الأعوام القليلة الماضية، وها هي اليوم تمضي نحو تطبيق خططها الطموحة للنمو والازدهار.

على مدار الأعوام الخمسة المقبلة. فمن الجانب الاستراتيجي، أصبح التحول الرقمي ضرورة ملحّة يتحتم على الشركات تحقيقه ضماناً لمستقبل أعمالها. ولهذا، سنعمل على تسخير الأدوات اللازمة لإدارة التغيير والإجراءات والممارسات والتقنيات والمواهب حرصاً على مواصلة تنمية وتوسيع قدراتنا ومهاراتنا الداخلية، وبالتالي تعزيز مرونة أعمالنا وقدرتنا على التكيف مع عالم يشهد تغيراً متسارعاً. واستناداً إلى نهج (جلف ماركتنج جروب) الذي يضع العملاء في المقام الأول، سنعمل على تسخير الجيل المقبل من التقنيات لتحقيق فهم أوسع لتطلعات عملائنا وتزويدهم بخدمات أعلى جودة عبر قنواتنا المتعددة، سواء في متاجرنا أو عبر منصات التجارة الإلكترونية».

وتطبق «جلف ماركتنج جروب» الحلول الرقمية المتقدمة على امتداد محفظتها، وقد عملت على مدار السنوات بالتعاون مع عدد من الشركاء مثل «سيلز فورس» و«إس إيه بي» و«برايس ووتر هاوس كوبرز». وتضم الشركة أيضاً أكثر من 150 خبيراً يعملون في أقسامها الداخلية لدعم أجندة التحول الرقمي التي تتبعها، وتتركز المرحلة الأخيرة من استثمارات التحول الرقمي للشركة على ثلاثة أهداف رئيسية هي: تعزيز تجربة العميل؛ وتوفير أعلى مستويات خدمة العملاء؛ وتسهيل الوصول إلى المخزون عبر ما يقارب 550 متجراً حول العالم.

من جهته، قال محمد باقر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في «جلف ماركتنج جروب»: «تتجاوز استراتيجية التحول الرقمي لشركة (جلف ماركتنج جروب) مفهوم التحسينات الهامشية وعمليات إعادة التقييم، وصولاً إلى خلق تفاعل متواصل تدعمه التطبيقات التقنية ذات الصلة. ولطالما حرصنا على تحدي قدراتنا والبحث عن سبل مبتكرة لتزويد عملائنا وشركائنا بأعلى مستويات القيمة. ومن شأن مشروع التحول الرقمي أن يتيح لنا الارتقاء بعملياتنا وتوفير تجربة عملاء متميزة على امتداد محفظة شركاتنا المتنوعة».

وتواصل «جلف ماركتنج جروب» تطوير استراتيجيتها متعددة للقنوات لتجارة التجزئة بهدف اغتنام النمو الهائل في معدلات إقبال العملاء على التجارة الإلكترونية في مختلف أنحاء المنطقة، لا سيما أن التوقعات ترجح قيام نحو نصف المستهلكين في المنطقة بزيادة إنفاقهم على التسوق عبر الإنترنت هذا العام مقارنة بالعام الماضي. وفي مطلع العام الجاري، أطلقت الشركة نظاماً موسعاً متعدد القنوات لتمكين عملائها من الوصول بسهولة إلى العلامات الرائدة التابعة لـ «جلف ماركتنج جروب – قسم الرياضة» عبر منصات التجارة الرقمية وعلى الهواتف المتحركة. وكان لهذه الجهود دور لافت في حفاظ «جلف ماركتنج جروب – قسم الرياضة» على موقعه في صدارة قطاع تجارة المستلزمات الرياضية بالتجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث ارتفع حجم مبيعاته عبر الإنترنت بمعدل الضعف بين عامي 2019 و2020.

وتشرف «جلف ماركتنج جروب» اليوم على محفظة متنوعة من العلامات التجارية العالمية والمحلية ضمن قطاعات رئيسية مختلفة تشمل الرياضة والرعاية الصحية والمنتجات الغذائية والخدمات اللوجستية وتقدم أكثر من 90 علامة عالمية لمنطقة الشرق الأوسط، بما فيها «نايكي» و«فانس» و«كولومبيا» و«ذا نورث فيس». ونجحت الشركة بتطوير علامات تجارية محلية منها «سن اند ساند سبورتس»، أكبر سلسلة من متاجر التجزئة الرياضية في منطقة الشرق الأوسط«؛ وصيدليات»سوبر كير«، العلامة الرائدة في قطاع الرعاية الصحية؛ وعلامة المنتجات الغذائية»فارم فريش«، وشركة الخدمات اللوجستية»تريلوجي).

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