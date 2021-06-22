«فيرمونت النخلة» يدعم أعضاء برنامج ALL بخصم 30%

المصدر: دبي - البيان

دعا منتجع «فيرمونت النخلة» الفاخر أعضاء برنامج ALL من سكان دولة الإمارات وزوارها للاستمتاع بموسم الصيف مع عرض الإقامة المميز مع خصم يصل إلى 30% ووجبة إفطار مجانية. مشيراً إلى أهمية تسجيل الدخول إلى حساب ALL الخاص بالأعضاء والانضمام إلى البرنامج مجاناً.

ويقع المنتجع الفاخر «فيرمونت النخلة» في قلب نخلة جميرا، أكبر جزيرة من صنع الإنسان في العالم على شكل شجرة نخيل. وتتمتع الجزيرة بموقعها المثالي بالقرب من مناطق الترفيه والاستجمام ومراكز التجارة والمال الرئيسية، فضلاً عن أنها تطل على اثنين من أبرز المعالم العمرانية العالمية: «برج خليفة»، أطول ناطحة سحاب في العالم، و«دبي مول» مركز التسوق الذي يعد أكبر مشاريع التسوق والتجزئة في العالم.

ويضم منتجع «فيرمونت النخلة»، الذي يتميز بإطلالات خلابة على الخليج العربي، 381 غرفة وجناحاً، بما في ذلك جناحان رئاسيان ويضم أيضاً ثمانية مسابح يمكن التحكم بدرجة حرارتها بالإضافة إلى شاطئ رائع للاسترخاء بصحبة أفراد العائلة والأصدقاء. ويمكن للضيوف اختيار تذوق إبداعات الطهي من 11 مطعماً ومقهىً تلبي مجموعة واسعة ومتنوعة من الأذواق.

وتمتاز الكثير من الغرف والأجنحة بإطلالات ساحرة على البحر، وتضم شرفات واسعة تتيح للنزلاء فرصة الاسترخاء في الهواء الطلق. وانطلاقاً من نسيج الألوان المستوحى من الطبيعة، جسدت ألوان الديكور الداخلي طابع مياه البحر الكريستالية المتلألئة، وينعكس جمال وروعة شروق وغروب الشمس على شواطئ الخليج العربي من خلال ألوان السجاد والمفروشات الراقية.

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