هيئة تنظيم الاتصالات تحصل على جائزتين عالميتين للمشتريات والخدمات المستدامة

المصدر: أبوظبي - البيان

حصلت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية على جائزة أفضل جهة عن فئتي «أفضل فريق مشتريات» و«أفضل جهة مستدامة في الخدمات والمنتجات»، وذلك ضمن «جوائز أفضل الأعمال Best Business Award»، والتي تعد من أرفع الجوائز في المملكة المتحدة، وبهذا الإنجاز تكون الهيئة أول جهة اتحادية تحصل على هاتين الجائزتين في مجال المشتريات والتوريد على مستوى المنطقة.

وتستهدف الجوائز رصد المؤسسات الأكثر نجاحاً في القطاعين العام والخاص، وتسليط الضوء على جوانب الابتكار والإبداع لدى الفرق والمؤسسات الفائزة لتكون مثالاً يحتذى في تطبيق أفضل آليات العمل بما يحقق أهداف تلك المؤسسات. وجاء فوز الهيئة نتيجة خطتها الاستراتيجية في مجال التحول الرقمي وتوفيرها بيئة عمل مستدامة، وكذلك الاستثمار الأمثل في الكوادر البشرية لفريق المشتريات والتوريد، وذلك من خلال إدراجهم في برامج الشهادات المهنية المؤسسية في المشتريات والتوريد، وإنشاء أول مجموعة للشباب في مجال المشتريات والتوريد، وترشيح الهيئة لقيادة هذه المجموعة من فئة الشباب، بالإضافة إلى إنشاء أول مجموعة للمشتريات والتوريد في مجال الاتصالات، والتي تضم خبراء من مؤسسات محلية وعالمية عدة، بالإضافة إلى ذلك ساهمت الهيئة بالتعاون مع المعهد الدولي للمشتريات والتوريد في إطلاق أول برنامج مهني للخريجين الجدد في مجال المشتريات والتوريد.

وقال محمد الكتبي نائب مدير عام الهيئة لقطاع الخدمات المساندة: على مدى السنوات الخمس الماضية، طورت الهيئة فريق المشتريات من خلال التركيز على تعزيز التكنولوجيا، والاستثمار في الكوادر البشرية ليصبحوا ممارسين مهنيين مؤهلين في مجال المشتريات والتوريد، كما عززت الهيئة علاقاتها مع الموردين من خلال إطلاق مبادرات ومشاريع عدة لتقنين التكاليف. ونحن في الهيئة نحرص دوماً على تعزيز علاقاتنا مع الموردين بهدف ضمان مصالح جميع الأطراف وتحقيق أفضل العوائد من عمليات الشراء، بما يضمن تقديم الهيئة لأفضل الخدمات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتحقيق سعادة المتعاملين.

وكانت الهيئة أول جهة اتحادية تحصل على الشهادة المهنية المؤسسية من المعهد الدولي للمشتريات والتوريد مما يبين التزامها في تنفيذ المبادئ الأخلاقية المهنية العالمية في هذا المجال، ما ساهم في إضافة قيمة مؤسسية في إدارة سلسلة التوريد بناءً على أفضل الممارسات العالمية.

وساهم فريق المشتريات والتوريد في الهيئة في تطوير إجراءات وخدمات مؤسسية عدة بناءً على خطة الهيئة الاستراتيجية في توفير بيئة عمل مستدامة والحفاظ على البيئة، ومن هذه المبادرات التحول الرقمي في نظام المشتريات والتوريد وتطبيق مبادرة (لا أوراق) بجميع إجراءات المشتريات والمناقصات، وتطبيق النظام الإلكتروني للعقود، والنظام الإلكتروني للفواتير. ومن المبادرات الذكية كذلك التحول الرقمي بخدمة البطاقة التعريفية للموظفين، والفوترة الروبوتية، والجرائد الإلكترونية من خلال منصة موحدة، والتطبيقات الذكية في المشتريات، وغيرها.

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