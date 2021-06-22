«كريم» توسع خدمة التوصيل من المتاجر في الإمارات 5 أضعاف

المصدر: دبي- البيان

أعلنت كريم، منصة الخدمات المتعددة في منطقة الشرق الأوسط، عن توسيع خدمة التوصيل من المتاجر في دبي من خلال إضافة مجموعة من الشركاء الجدد بما في ذلك متاجر البقالة والصيدليات ومحلات الحيوانات الأليفة والأزهار والجزارة وغيرها من المتاجر المتخصصة الأخرى. وتأتي هذه الخطوة كجزء من عملية إعادة الإطلاق التي اعتمدتها العلامة، لضمان تقديم خدماتها لشريحة أكبر من العملاء في مناطق جغرافية أوسع مع اختصار وقت التسليم. وستواصل الشركة تقديم خدمة توصيل البقالة التي أطلقتها في عام 2020، مع زيادة عروضها لتشمل قطاعاتٍ أخرى أيضاً.

ستساهم واجهة المستخدم المحسنة في التطبيق بتوسيع خدمة التوصيل من المتاجر التي تقدمها الشركة؛ حيث ستسجل زيادة عدد المتاجر بمقدار 5 أضعاف لتغطي 90% من إمارة دبي مع 140 علامة تجارية شريكة تقدم عروضها عبر ست فئات مختلفة. ويستطيع العملاء اليوم شراء البقالة من أكثر من 100 متجر بما فيها سوبرماركت المايا وأسواق وجرانديوس، وأشهى أنواع اللحوم والدواجن من المحلات المتخصصة مثل ذا بوتشر شوب أند جريل. فيما يمكنهم الحصول على الدواء مباشرةً من الصيدليات المشاركة بما فيها 800 فارمسي ودوسيب والمنارة، والقهوة من نسكافيه دولتشي غوستو فضلاً عن إمكانية طلب الأزهار والهدايا أيضاً.

وقال باسل النحلاوي، المدير العام للتنقل لدى شركة كريم في الإمارات: «نواصل في شركة كريم التزامنا بتسهيل حياة عملائنا اليومية، حيث تهدف خدمة التوصيل من المتاجر إلى توفير مجموعة واسعة من العروض والمستلزمات بما يضمن تلبية احتياجات عملائنا بأفضل طريقة وأسرع وقت. ولأننا نضع مصلحة عملائنا على رأس قائمة أولوياتنا دوماً، سنستمر في تعزيز عروضنا وتوسيعها مع العمل على ضمان تسريع وقت التوصيل وتطوير واجهة المستخدم على تطبيق الـ Super App الشامل لجميع خدمات كريم».

ويتعيّن على العملاء الراغبين بالاستفادة من هذه الخدمة تنزيل تطبيق الـ Super App، والنقر على أيقونة متاجر على الشاشة الرئيسية لاختيار متجرهم المفضل.

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