«جو فاينينس» تطلق منصة مصرفية ذكية شاملة لخدمة قطاع المستهلكين الأفراد

المصدر: دبي - البيان

تعتزم «GoFinance» إطلاق خدمات منصة «جو فاينينس GoFinance»، مشروعها الريادي الجديد، والذي يعد أول سوق ذكي شامل من نوعه في العالم لخدمة القطاع المصرفي للمستهلكين الأفراد بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي بحلول الربع الثالث من عام 2021، وتوفر التقنية المالية الجديدة حلولاً مدعومة بمحرك إنجاز متكامل يشمل البحث عن المنتجات المالية وإجراء المقارنات والاختيار وتقديم الطلب والحصول على المنتج بشكل فوري عبر المنصة.

وتشير الأبحاث إلى أن قطاع الخدمات المصرفية والتأمين للمستهلكين الأفراد في الإمارات ينمو ويزدهر عاماً بعد عام باستخدام الأدوات الرقمية التي تلعب دوراً هاماً في هذا التطور. ووفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة البيانات الدولية (IDC) فإنه من المقرر أن يصل الإنفاق على مبادرات التحول الرقمي إلى 40 مليار دولار بحلول عام 2022 في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا. أما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن بعض العوامل مثل تغير تفضيلات العملاء، والمعدلات المرتفعة لانتشار الأجهزة المحمولة، والمنافسة المتزايدة ما بين من شركات التكنولوجيا المالية تسهم في التغيير. ومع وجود العديد من المنصات الرقمية المتاحة لمقارنة المنتجات المالية فإن قطاع الخدمات المصرفية للأفراد والتأمين يفتقر إلى حلول شاملة لتلبية احتياجات العملاء وتقديم كافة المنتجات المصرفية والتقييمية والتأمينية تحت سقف واحد.

وقال علي عمران، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في منصة GoFinance: يشهد القطاع المصرفي الإقليمي تحولاً رقمياً، مما يدفع البنوك إلى إعادة النظر في استراتيجيتها المصرفية الشاملة المتعلقة بحلول التحول الرقمي ومنتجاتها عبر قنوات توزيع. في حين أن معظم قطاعات الأعمال تقدم خدمات ذكية شاملة لعملائها وخدمات الاستيفاء عبر الإنترنت، فإن المنصات الحالية المتاحة للتجزئة المصرفية لا تقدم سوى جزء بسيط من الحل مثل إجراء المقارنة أو الاختيار أو مجرد الحصول على معلومات عامة. ستكون منصة GoFinance بمثابة السوق الشامل الذي سيساهم في سد هذه الفجوة. نحن نتطلع إلى إطلاق أول منصة من نوعها للخدمات المصرفية الاستشارية المحايدة للأفراد في دولة الإمارات والتي سترتقي بتجربة العميل من خلال إتاحة البحث واختيار المنتج البنكي وملء الاستمارات البنكية المطلوبة والتوقيع عليها إلكترونياً في خطوة متكاملة تستغرق بضعة دقائق فقط.

وتقدم منصة «GoFinance» أفضل الصفقات والخيارات بشكل آني حول المنتجات المالية مثل التمويل الشخصي، وتمويل العقارات، وتمويل السيارات، وبطاقات الائتمان، وما إلى ذلك. ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل ستوفر أيضاً منتجات التأمين الخاصة بالسيارات والصحة وغيرها. وارتبطت التقنية المالية الجديدة بالعديد من المؤسسات الحكومية والشركات والبنوك وشركات التقييم في الدولة لتقديم أفضل الصفقات للعملاء.

وأضاف عمران قائلاً: لقد غيّرت جائحة «كوفيد 19» طريقة عمل البنوك وساهمت في إعادة تشكيل عملياتها وأنشطتها. تقدم منصة «GoFinance» طريقة مبتكرة واستراتيجية لممارسة الأعمال وتضم مجموعة من الأدوات والخبرات المناسبة التي ستساعد العملاء على توفير أموالهم والوصول إلى أفضل الخيارات المتاحة لمنتجات التمويل التي يحتاجونها، وهذا الأمر الذي يفتقدونه حالياً.

وتتمثل مهمة «GoFinance» في تمكين العملاء في دولة الإمارات من الوصول إلى المنتجات المالية الموثوقة في أنشطتهم المالية اليومية. وسيوفر التطبيق الجديد الذي سيتم إطلاقه قريباً استشارات موضوعية تعالج المشاكل التي يواجهها العملاء الحاليون من خلال رقمنة رحلة العميل بشكل شامل بجميع مراحلها وكل المنتجات المصرفية المتعلقة بها ومنتجات التأمين بتبني أفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي مما يجعل آلية الحصول على الخدمات المصرفية للأفراد في المستقبل بسهولة طلب الطعام عبر الإنترنت.

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