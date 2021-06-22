شراكة بين «الإمارات للتنمية» وبنك أم القيوين الوطني لتوفير حلول تمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة

المصدر: أبوظبي - البيان

وقع مصرف الإمارات للتنمية، مذكرة تفاهم مع بنك أم القيوين الوطني، لتوفير حلول تمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات. وتشمل المذكرة تقديم برنامج ضمان القروض والإقراض المشترك بهدف دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، لتحسين مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وسيقدم بنك أم القيوين الوطني تمويلاً تصل قيمته إلى 10 ملايين درهم للشركات الصغيرة والمتوسطة، على أن تكون 50% من قيمة التسهيلات إما بضمانة أو إقراض مشترك من مصرف الإمارات للتنمية. ويهدف البرنامج كذلك إلى دعم المواطنين الإماراتيين في تأسيس الشركات الناشئة بتقديم حلول تمويلية تصل قيمتها إلى مليون درهم، بحيث يكون 60% من هذا المبلغ إما بضمانة أو إقراض مشترك من مصرف الإمارات للتنمية.

وقّع مذكرة التفاهم أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، وعدنان العوضي الرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين الوطني. وقال أحمد النقبي: الشركات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري لاقتصادنا. وقد أولت الحكومة الإماراتية اهتماماً بالغاً بتطوير منظومة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات. إن مذكرة التفاهم مع بنك أم القيوين الوطني ستساعدنا في تسهيل التمويل من خلال خيارات الضمانات الائتمانية والإقراض المشترك، بغرض إتاحة المزيد من المرونة التشغيلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقال عدنان العوضي: تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً جوهرياً في بناء اقتصاد الدولة. وتشجيعاً لدور هذه الشركات، قام بنك أم القيوين الوطني بتطوير حلول مالية للسماح للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات بالتداول بأمان وثقة للوصول إلى الأسواق الدولية، ما يعزز مكانة الدولة كمركز عالمي للتجارة والتصدير.

ويوفر برنامج ضمان القروض والإقراض المشترك منصة متينة لمصرف الإمارات للتنمية وبنك أم القيوين الوطني من أجل زيادة ما يقدمانه من قروض تمويلية لفئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، والتي تشمل التصنيع والرعاية الصحية والبنية التحتية والأمن الغذائي والتكنولوجيا.

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