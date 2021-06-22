إطلاق مبادرة «في عجمان» لدعم أصحاب المشاريع ورواد الأعمال

المصدر: عجمان - (البيان)

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان انطلاق مبادرة «في عجمان» من جديد هذا العام، اعتباراً من يونيو وتستمر طوال النصف الثاني من العام. وتأتي المبادرة بحلة جديدة من خلال الترويج للمشاريع المميزة في الإمارة ونقل خبرات أصحاب المشاريع للجمهور وأسرار النجاح والتحديات التي واجهتها المشاريع خلال جائحة كورونا وكيفية التغلب عليها.

وقال الشيخ عبد الله بن ناصر النعيمي، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال: مبادرة «في عجمان» تأتي انطلاقاً من حرص الدائرة على تعزيز العلاقة بينها وبين رواد الأعمال ودعم أصحاب المشاريع في الإمارة. وتشمل صور الدعم التسويق والترويج للمنتجات والصناعات المحلية للإمارة، بما يضمن فتح فرص جديدة لهذه المنتجات على الصعيدين المحلي والاتحادي، والتعريف بجهود الدائرة الداعمة للمستثمرين، إضافة إلى تثقيف وتوعية رواد الأعمال الجدد والراغبين في خوض تجربة ريادة الأعمال من خلال نقل التجارب الناجحة لأصحاب المشاريع ورواد الأعمال البارزين وخطوات الوصول إلى الريادة في مختلف الأنشطة.

وقالت عائشة العوضي، مدير مكتب الاتصال الحكومي بالندب، بدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، إن المبادرة ستتم عبر اختيار مجموعة من المشاريع المنتقاة بعناية، والتي تم ترشيحها وفقاً لمجموعة من المعايير التي حددتها الدائرة، والتي من أبرزها نجاح المشروع وتحقيقه لصدى وقبول واسع لدى الجمهور. وسيتم توجيه الدعوة للجمهور عبر القنوات المختلفة للمشاركة في الجلسات والاستفادة من خبرة صاحب المشروع، وستتم الجلسات حضورياً وبمشاركة ورعاية كريمة من قيادات الدائرة، وسيتم نقلها مباشرة عبر الصفحة الرسمية للدائرة ببرنامج انستغرام، وسيتم تصوير المشروع والترويج له في جميع القنوات التابعة للدائرة دعماً وتشجيعاً لصاحب المشروع. وفي نهاية الفيديو سيتم طرح سؤال عن خدمات الدائرة وستكون هناك العديد من الجوائز القيمة للجمهور.

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