"دو" و "دافزا" تبرمان شراكة استراتيجية لتسريع أتمتة التراخيص بالاعتماد على "بلوك تشين"

المصدر: دبي - البيان

أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن شراكة استراتيجية جديدة مع سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي (دافزا) تستهدف تسريع أتمتة عمليات التراخيص للأنشطة التجارية المقيدة بشهادات عدم ممانعة من الجهات الحكومية في منصة موحدة معتمدة على تقنية "بلوك تشين" كأول منطقة حرة تطرحها. وسيعمل الجانبان بموجب الشراكة الجديدة على تعزيز الاستفادة بشكل كامل من منصة "بلوك تشين إيدج - Blockchain Edge" التي تُعد أول منصة لخدمات "بلوك تشين" مستضافة محلياً في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يساهم في دعم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء ، حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى جعل دبي المقصد المفضل للأنشطة الاستثمارية والوجهة الأسهل في ممارسة الأعمال عالمياً، واتباعاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال وتبسيط الاشتراطات الحكومية بنسبة 30% خلال ثلاثة أشهر.

ويوفر الحل الجديد لشركات المنطقة الحرة بمطار دبي العديد من الامتيازات منها تسريع إصدار التراخيص الجديدة أو إضافة أنشطة تجارية مقيدة بشهادة عدم الممانعة من الجهات الحكومية الأخرى. ومن المقرر أن يكون الحل الجديد جاهزاً للاستخدام في الربع الثالث من هذا العام، وسيسهل عملية تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية إضافة إلى دعم الشركات التي تسعى إلى التوسع خارج نطاق مجالها الحالي باستخدام تقنية "بلوك تشين" مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الأمان والحماية من خلال التشفير.

من جانبه، قال سعادة الدكتور محمد الزرعوني مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي "دافزا": "تلتزم المنطقة الحرة بمطار دبي في الاستثمار والاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز تجربة شركات المنطقة الحرة والمستثمرين الجدد وذلك تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتحويل إمارة دبي إلى مدينة تدار بالكامل بواسطة منصة البلوك تشين. إن هذا الحراك التقني المتقدم سيوّلد موجة من الفرص الاقتصادية والابتكار الرقمي، الأمر الذي سيعزز من ثقة مجتمع الأعمال بالتعاملات الرقمية وموثوقيتها، إضافة إلى زيادة تنافسية إمارة دبي في الاقتصاد الذكي عالمياً.

وأضاف سعادته: "يهدف هذا التعاون الرائد مع "دو" إلى تسهيل إجراءات تأسيس وممارسة الأعمال وتبسيط الاشتراطات الحكومية، والذي يتماشى مع توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في تحفيز وضمان استمرارية ممارسة الأعمال في الإمارة واستدامتها. ونفتخر بالنتائج الإيجابية التي حققها كلا الطرفين لإطلاق هذه المنصة التي تعد الأولى من نوعها في دولة الإمارات، حيث نثمن كل الجهود والتسهيلات التي قدمها شركنا في النجاح "دو"".

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: "يشكل هذا التعاون دليلاً على التزامنا المستمر بتسريع عجلة التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال دعم الجهات الحكومية للاستفادة من الإمكانيات والمزايا التي توفرها تقنية بلوك تشين بما يضمن مساعدتها على تحقيق المزيد من النجاحات المستدامة. وكما هو ملحوظ تواصل دافزا التزامها بتكريس جهودها لتعزيز مستوى التميز في الأعمال والابتكار – ويمثل حل أتمتة عمليات الحصول على شهادة عدم الممانعة خطوة جديدة إلى الأمام في إطار الجهود المبذولة للارتقاء بحياة السكان ودعم مجتمعات الأعمال فضلاً عن تعزيز أجندة التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وتقدم منصة "بلوك تشين إيدج" من دو محفظة متكاملة من التجارب والحلول الرقمية السلسة المصممة لضمان قابلية التوسع بما يتماشى مع تطورات الأعمال، وتعمل هذه الحلول على تمكين الأفراد والمؤسسات والهيئات الحكومية من المساهمة بدور حيوي في رحلة الإمارات نحو عصر الاقتصاد القائم على المعرفة، إضافة إلى دعم استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية 2021، بالإضافة إلى استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية.

وسيسهم هذا التعاون في تعزيز رؤية لتصبح الشريك الأول والموثوق به للجهات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيخلق فوائد متعددة لسلطة المنطقة الحرة بمطار دبي بما في ذلك توفير التكاليف على عكس الحلول البرمجية التقليدية غير المستندة إلى تقنية "بلوك تشين"، هذا إلى جانب تعزيز مستويات المرونة من خلال الحلول الهندسية الهجينة، والارتقاء بتجربة العملاء، وإتاحة الفرصة لـ "دافزا" لتصبح من أوائل الجهات التي تتبنى هذه المنظومة المتطورة الخالية من الاحتكاك.

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