«ميبل إنفست» تؤجل تنفيذ إجراءات الاستحواذ على أسهم «داماك»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة داماك العقارية، عن تأجيل تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالاستحواذ وذلك بعد ورود خطاب من شركة «ميبل إنفست كو ليمتد» يفيد بذلك.

وقالت الشركة في بيان لسوق دبي المالي اليوم الثلاثاء، إن قرار التأجيل يرجع إلى قيام هيئة الأوراق المالية والسلع حالياً بدراسة الوقائع المتعلقة بهذا الشأن.

وأضافت أنه تم تأجيل الإجراءات المتعلقة بالاستحواذ لحين استكمال الدراسة.

وكانت «داماك» تلقت مؤخراً عرضاً طوعيّاً مشروطاً من مؤسس الشركة والمساهم الرئيس فيها حسين سجواني، عبر «ميبل إنفست» لشراء حصص مساهمي الأقلية فيها مقابل نحو 2.2 مليار درهم بما يعادل 1.3 درهم للسهم.

واستقال سجواني، من منصبه رئيساً وعضو مجلس إدارة الشركة بعد تقديم العرض، نتيجة لتضارب المصالح الناشئ عن حصته في «ميبل إنفست» ومشاركته في عرض الاستحواذ المقدم من قبلها بصفته رئيس مجلس إدارة «داماك».

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