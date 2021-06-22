أيقونات حضارية تواكب إبهار «إكسبو»

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

تتسارع معدلات إنجاز العديد من المشاريع الأيقونية في دبي، مع بدء العد التنازلي لانطلاق الحدث العالمي المرتقب «إكسبو 2020 دبي».

حيث تستعد الإمارات لإبهار العالم طوال 6 شهور، متعهدة بأن يكون المعرض الأفضل في التاريخ. وترصد «البيان» أبرز المشروعات الأيقونية التي شارف بعضها على الإنجاز، بالتزامن مع انطلاقة الحدث.

وفي مقدم هذه المشروعات، متحف المستقبل، الذي دخل مراحل الإنجاز النهائية، مبشراً العالم من دبي، بأيقونة حضارية وهندسية عالمية، ستسخّر لتأهيل الكوادر القادرة على استخدام المتحف لبناء مستقبل أفضل.

فيما تستعد «عين دبي»، أعلى عجلة ترفيهية في العالم، لاستقبال زوّار الإمارات خلال المعرض. أما عمليات تشييد مشروع «رويال أتلانتس ريزيدنسيز»، فقد حققت مستويات إنجاز تسبق الجدول المحدد. وباتت الأيقونة الجديدة، قاب قوسين أو أدنى من استقبال السياح، بوصفها معلماً حضارياً فائق الفخامة، يتمتع بشهرة واسعة، على هلال نخلة جميرا في دبي.

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