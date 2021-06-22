«سعيد» شريك استراتيجي لـ«المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر»

المصدر: (الشارقة - البيان)

وقعت «المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر» مذكرة تفاهم مع مركز الشارقة لخدمات المستثمرين (سعيد)، التابع لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، تتضمن اعتماد المركز شريكاً استراتيجياً، وذلك بهدف دعم جهودها لتعزيز التواصل مع المستثمرين وأصحاب الشركات المحلية والعالمية، وتقديم أفضل الخدمات.

وبموجب المذكرة ، سيعمل مركز (سعيد) على توفير عدد من خدمات الأعمال المقدمة في المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، تتضمن إصدار وتجديد التراخيص التجارية، وإنشاء عقود الإيجار وتصديقها وتجديدها وغيرها.

وقع المذكرة سالم عمر سالم، مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، ومحمد المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، بحضور مروان العجلة، مدير مركز الشارقة لخدمات المستثمرين (سعيد).

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