2.5 مليار برميل التسليم الفعلي لبورصة دبي للطاقة

المصدر: (دبي- البيان)

أعلنت بورصة دبي للطاقة، أول بورصة دولية في منطقة الشرق الأوسط لعقود الطاقة الآجلة والسلع، أمس، تحقيق إنجاز نوعي جديد، من حيث حجم التسليم الفعلي منذ تأسيسها، حيث بلغ 2.5 مليار برميل.

وقال رائد السلامي، المدير العام لبورصة دبي للطاقة: تزداد أهمية العقد الآجل لخام عمان يوماً بعد يوم، لما يوفره من آلية تداول عادلة وشفافة تسمح باستكشاف أسعار النفط الخام المتجه شرقاً.

وانضمت السعودية والكويت والبحرين إلى قائمة الدول التي تعتمد خام عمان في تسعير نفوطها. وأصبح العقد الآجل لخام عمان المؤشر الرئيسي لنحو 170 مليون برميل من النفط الخام شهرياً منذ 2018 بعد أن كان يقتصر على تسعير نحو 30 مليون برميل شهرياً وأضاف السلامي: نفط عمان هو أحد ركائز نجاح البورصة، حيث كان يلعب دور نفط الإشارة في المنطقة قبل طرحه في البورصة.

ونتطلع اليوم إلى ترسيخ علاقاتنا مع الدول المنتجة وتطوير منصة التداول، وذلك من أجل تقديم أفضل حلول التحوط لعملائنا وخدمة دول الخليج والمنطقة.

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