«يو بي إس»: الإمارات تتمتع بإحدى أفضل خطط معاشات التقاعد في العالم

المصدر: دبي - البيان

قال الدكتور نيلز زيلكينز، المدير التنفيذي، رئيس قسم إدارة الثروات في الخليج العربي والهنود المغتربين في مجموعة يو بي إس، إن الإمارات تتمتع بإحدى أفضل خطط المعاشات التقاعدية في العالم. غير أنه ليس في منأى عن التغيرات الديموغرافية، مما سيشكل ضغطاً عليه خلال العقود القادمة. وفي الوقت الذي يُتاح فيه الوقت والفرصة لإجراء إصلاح لنظام المعاشات التقاعدية في الدولة، يقتصر دورنا، بصفتنا جهة استشارية موثوقة لعملائنا، على تزويدهم بالتحليلات الدقيقة والأدوات اللازمة لاتخاذ القرارات الضرورية خلال مختلف مراحل الحياة بما يتماشى مع احتياجاتهم المالية الحالية والمستقبلية.

مؤشر

وأشار مؤشر التقاعد العالمي من مجموعة «يو بي إس»، إلى أن الإمارات تعد إحدى أفضل الدول التي لا تتطلب الاستعانة بالمدخرات الشخصية لدعم واستكمال المعاش التقاعدي للأفراد. وشمل التقرير تحليلاً لأنظمة التقاعد في 24 دولةً حول العالم، من ضمنها الإمارات.

3 مجموعات

يمكن تصنيف نتائج التحليل إلى ثلاث مجموعات، تتألف الأولى من الدول التي يُحتمل أن يكفي فيها البدء بعملية التخطيط للتقاعد في سن الـ 50 للحفاظ على نمط حياة مقبول. وفي المجموعة الثانية، من الممكن الحفاظ على مستوى المعيشة في حال البدء بالادخار للتقاعد في مرحلة أبكر. وفي المجموعة الثالثة، سيتطلب التقاعد دعماً خارجياً إضافياً مستمراً للحفاظ على مستوى معيشة مقبول.

وصُنفت الإمارات ضمن المجموعة الأولى، إذ يُعد صافي الدخل كافياً لمواطنيها فوق 50 عاماً لعيش حياة مريحة بعد التقاعد حتى بدون وجود أي مدخرات.

ونظراً لأن المعاش التقاعدي يشكل 60% من متوسط رواتب آخر خمسة أعوام، مع إضافة 2% عن كل عام بعد أول 15 عاماً، سيكون المواطنون الإماراتيون قد استوفوا شرط العمل لمدة 15 عاماً في حال بدؤوا العمل في سن الـ 20، وهذا ما يؤهلهم لمواصلة تمويل أسلوب حياة جيد في سنوات التقاعد. وتوفر الإمارات لمعظم مواطنيها معاشاً تقاعدياً يعادل تقريباً الدخل من العمل، بحسب مدة المساهمة.

نسب الشباب

وتتميز الإمارات بواحدة من أعلى نسب الشباب في العالم، حيث يوجد 30 فرداً في سن العمل مقابل كل فرد في سن التقاعد، غير أن هذه النسبة ستتراجع إلى أربعة مقابل واحد خلال العقود الثلاثة القادمة. وإذا أخذنا أوروبا على سبيل المثال، يمكن للإمارات أن تحذو حذوها وتطبّق إصلاحات وإجراءات تعويضية أكثر لتحفيز نظامها التقاعدي لموازنة معدل الشيخوخة والتقاعد.

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