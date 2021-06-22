«بلومبرغ»: 2.5 % نمو اقتصاد الإمارات العام الجاري

المصدر: دبي - سيد صالح

ارتفعت توقعات وكالة «بلومبرغ» للأنباء، لنمو اقتصاد الإمارات إلى 2.5 % خلال العام الجاري، وذلك وفقاً لنتائج أحدث إصدارات الاستبيان التي أجرتها الوكالة خلال الفترة من الــ 11 إلى الــ 16 من يونيو الجاري بمشاركة 15 خبيراً اقتصادياً.

وكانت نتائج الاستبيان السابق للوكالة قد توقعت أن يبلغ النمو في الناتج المحلي للإمارات 2.4% في 2021. وتوقع الاستبيان أن يحقق النمو الاقتصادي في الإمارات لعام 2022 4%، وأن يبلغ مؤشر أسعار المستهلك في الإمارات 0.5% في 2021، بالمقارنة مع 0.6%، وفقاً للتوقعات السابقة. ورجح أن يبلغ مؤشر أسعار المستهلك في الإمارات للعام المقبل 1.5%.

ويرصد مؤشر أسعار المستهلك التغير الشهري لأسعار سلعة محددة من السلع الاستهلاكية، وفي مقدمتها الطعام والملابس. ويُعَد المؤشر بمثابة المعيار الأساسي لرصد مستويات التضخم.

ومن جانبها، ذكرت مؤسسة موديز، أن دبي تتصدر مسيرة التنوع الاقتصادي التي تشهدها الإمارات حالياً.

وقالت ضمن تقرير لرصد مستويات التنوع الاقتصادية في الخليج، إن دبي «حققت أعلى مستوى للتنوع الاقتصادي والمالي، ذلك أن مساهمة قطاع الهيدروكربونات في الناتج المحلي لدبي عام 2019 كانت أدنى من 2%، بينما كانت نسبة الإيرادات الحكومية المتعلقة بالنفط إلى الإيرادات أدنى من 7%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز