الإمارات الأولى عربياً في جودة الحياة

المصدر: (دبي - سيد صالح)

صُنفَت الإمارات في المركز الأول عربياً والــ 30 عالمياً على مؤشر «أفضل دول العالم لجودة الحياة لعام 2021»، الصادر أمس من مجلة «سي إي أو ورلد» الأمريكية. وبلغ رصيد الإمارات في جودة الحياة على المؤشر 83.79 من أصل 100 درجة، متفوقة على الصين «37»، وماليزيا «41»، روسيا «43».

واستند المؤشر إلى آراء وتقييمات لأكثر من 258 ألف شخص حول العالم، والذين بدورهم استندوا في اختياراتهم إلى 10 معايير للمفاضلة، ومن أبرزها الاستقرار والشفافية.

وكانت صدارة المؤشر من نصيب فنلندا، التي بلغ رصيدها 99.06 درجة، فيما نالت الدنمارك، النرويج، بلجيكا، السويد، سويسرا، هولندا، فرنسا، ألمانيا، واليابان، المراكز من الثاني إلى العاشر، على التوالي.

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